Perfumeあ〜ちゃん　ファン男性との結婚発表に広がる衝撃　ハッシュタグに書かれた驚きの“2文字”に込められた願望とは

11月11日、3人組テクノポップユニット ・Perfumeのあ〜ちゃんこと西脇綾香が自身のInstagramを更新。一般男性との結婚を発表し、祝福が集まっている。

投稿には、お相手の一般男性は《昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑》と、西脇のファンであった男性との結婚であることを明かした。

さらに《ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！》と、以前からの夢が実現した形となったことを報告した。

「Perfumeは、メジャーデビュー20周年記念日である9月21日に、2025年12月31日をもって“コールドスリープ”に入ることを発表したばかり。その理由を『自分たちが胸を張って”輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため』と語り、関係者によると、メンバーの結婚や妊娠が理由ではないと言われていました。しかし、今回あ〜ちゃんがグループの中で一番乗りの結婚発表となり、ファンも驚いていたようです」（芸能ジャーナリスト）

そんな突然の発表に、ファンからは驚きとともに祝福の声が止まらない。さらには、結婚発表した文章に記載されていた“2文字”にファンは釘付けとなったようだ。

《コールドスリープ後の妊娠出産も視野に入れて結婚を発表したんだろうな》

《あ〜ちゃんが結婚発表から早くも＃ママ#babyって意味深すぎる》

ファンが勘ぐる言葉が集まるように、前出・芸能ジャーナリストは、発表文には今後の妊娠出産への意欲が感じられたと指摘する。

「文章の中盤には、これまでの西脇綾香を表す言葉をハッシュタグで表現。続けて、《行く末、＃お母さん＃ママ#子供 #baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました》と、結婚後の母になる未来も視野に入れてきたことを明かしています。

さらに、《私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです》と決意を語っていました」

Perfumeの中でも恋多き女性として、これまでも数々の熱愛が明らかになったあ〜ちゃん。未来への願望がひしひしと伝わる。

「2024年9月に放送された『だれかtoなかい』（フジテレビ系）にPerfumeが出演した際に恋愛事情を明かしたあ〜ちゃん。当時は『結婚してもいいし、しなくてもいい』とそこまで結婚へ強い願望は無いことを明かしていました。それから1年が経ち、心境が変化するほどのお相手に出会えたのでしょう。コールドスリープを前に、ファンも全力で応援する体制ができたことは間違いありませんね」（前出・芸能ジャーナリスト）

これからは、アーティスト活動だけではない、さまざまな幸せを手に入れていくのだろう。