¡Ö¤É¤Î¸ý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×ÀÐÇË¸µ¼óÁê¤òÄËÎõÈãÈ½¤·¤¿¶â»Ò·ÃÈþ¤Î¼¡¤Ê¤ë¡È¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡É¸õÊä
¸µ¼«Ì±ÅÞ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¡Ê47¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¢¤Þ¤ê¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÈãÈ½¤á¤¤¤¿¤³¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡È¤É¤Î¸ý¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë³§¤µ¤ó¤¬»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢»ä¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªÁ°¸å¤«¤é¡¢¶â»Ò»á¤ÎÈãÈ½¤ÏÄËÎõ¤À¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¤½¤Î¿Ï¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ粼»ËÏº»á¡£ÁíºÛÁª»þ¤«¤é¡È¹â»Ô¥µ¥²¡É¤ÊÏÀÄ´¤ò½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÄºê»á¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤¬È¯¸À¤¹¤ëÅÙ¤Ë¶â»Ò»á¤¬¸·¤·¤¯»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
ÁíºÛÁª¸å¡¢¡È¹â»Ô¼óÁê¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÀªÎÏ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÅÄ粼»á¤ò¡Ö¤½¤ÎÉ®Æ¬¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤Ç¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¶â»Ò»á¡£
¤Þ¤¿¡¢10·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØMr¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¶¦±é¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡Ê56¡Ë¤òÈãÈ½¡£
¡Ö¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¡Ë´ðËÜÀ¯ºö¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Î¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤¬¡¢Î©·û¤µ¤ó¤Ë°ì½Ö¤Ç¤â¤«¤Ä¤¬¤ì¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ä¤Ï¤¹¤´¤¤µ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í¡¢´ðËÜÀ¯ºö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼«Ì±¡¢°Ý¿·¤Î¤Û¤¦¤¬¶á¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤½¤Î¡ÈÁ¥¡É¤Ë¾è¤ëºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À¯ºö¼Â¸½¤è¤ê¤â¤à¤·¤í¡¢ÁíÍý¤ÎºÂ¤òÁª¤ó¤Ç¤ë¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤Õ¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¡×¡Ê¡ØMr¡¥¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Ç¤Î¶â»Ò»á¡Ë
¶â»Ò»á¤Î»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¶â»Ò¤µ¤ó¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ï¤°¤é¤«¤¹¤è¤¦¤Ê²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡È¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¡É¤¬ÁêÅöÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸åÆü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤Ç¶â»Ò»á¤Ï¡È»ä¤é¤·¤µ¤Ã¤Æ²¿¡©¡É¤ÈÊ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡È¶ÌÌÚ¤µ¤ó¤ÏÀ¯¶É¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤¤¡É¤ÈºÆ¤ÓÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿¿Í¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½µ¼Ô¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¶â»Ò»á¤Î¼¡¤Ê¤ë¡ÈÉ¸Åª¡É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÀ¾Â¼ÃÒÆàÈþµÄ°÷¤Ï¸õÊä¤Î°ì¿Í¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£10Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ø¤Î¼ÁÌä¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª»þ¤Î±éÀâ¤Ë¤Æ¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢°ìÉô¤Î³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬ÆàÎÉ¸ø±à¤Î¼¯¤Ë´í³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÖÆàÎÉ¤Î¼¯¤òÂ¤Ç½³¤ê¾å¤²¤ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£³°¹ñ¤«¤é´Ñ¸÷¤ËÍè¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÄË¤á¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤¬¹Ô¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×
¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤ËÀ¾Â¼µÄ°÷¤¬³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¡£
¡Ö½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢À¾Â¼µÄ°÷¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ëº¬µò¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆÅ±²ó¤òµá¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÏÅ±²ó¤òµñÈÝ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¼¯ÌäÂê¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ê¤ó¤È15Ê¬´Ö¤âÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡Ä¡Ä¡£SNS¤Ç¤Ï¡È»þ´Ö¤Î¥à¥À¡É¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â»Ò»á¤¬À¾Â¼µÄ°÷¤ò¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¼¡¤ÏÃ¯¤¬»Â¤é¤ì¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£