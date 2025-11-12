この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏、薬頼みはNG！生理痛には血行促進がカギと明言

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「辛い生理痛おきる原因とは？」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が登場。片岡氏は、なぜ生理痛が起きるのか、その根本的な理由についてわかりやすく解説した。



動画冒頭、片岡氏は「つらい生理痛。実は血行不良が原因なのかもしれません」と切り出し、生理時には本来、子宮にしっかりと血が流れ、体もそれに反応していると説明。しかし「血が巡らないようになってしまうと、そこに血を多く送るために痛みとして体はシグナルを出していくんです」と、血流不足が痛みの直接的な原因だと指摘した。



さらに片岡氏は「生理痛の時に飲む薬」についても注意を促す。「鎮痛消炎剤で体を冷やしてしまうと、もっと血が足りない、もっともっと痛みを出さなきゃいけないって思ってしまって、痛みはどんどんどんどん悪化してしまいます」と、薬の使い過ぎによる悪循環を訴えた。その上で「つまりは鎮痛消炎剤を入れれば入れるほど、どんどんどんどん冷えてしまうので、血が足りない、冷えてしまう、そして余計に痛みが出てしまう」と警鐘を鳴らしている。



ではどうすれば良いのか。片岡氏は「まず体を温めること。そして血行を回すことです」と医学的な視点から改善方法をアドバイス。自宅でもできる具体策についてはコメント欄で詳細を明かすとして、動画を締めくくった。