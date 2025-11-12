出光興産は５日続伸、通期業績予想を引き上げ上限３．５％の自社株買いも発表

出光興産<5019.T>は５日続伸している。１１日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の７兆９０００億円から７兆９５００億円（前期比１３．５％減）、営業利益予想が３７０億円から６８０億円（同５８．１％減）、最終利益予想を５００億円から７５０億円（同２７．９％減）に引き上げた。同時に取得総数４３００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．５％）、取得総額３００億円を上限とする自社株買いを開示。減益幅の縮小見通しと株主還元姿勢を評価した買いが集まっている。



燃料油セグメントにおいて、原油価格と販売価格の差となる利幅（マージン）が国内で良化する。９月中間期は売上高が３兆８０５６億５３００万円（前年同期比１５．５％減）、営業利益が２５８億４４００万円（同７３．４％減）、最終利益が３６０億７５００万円（同６３．７％減）だった。燃料油セグメントにおける原油価格の下落が減収につながった。基礎化学品セグメントの海外製品マージンの縮小や資源セグメントにおける石炭価格の低下なども響いた。



自社株買いの取得期間は１２日から２６年１１月１１日まで。市場買い付けで実施し、取得した株式は２７年３月３１日に消却する。



出所：MINKABU PRESS