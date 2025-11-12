本格料理を、ボタンひとつで。毎日に寄り添う電気圧力鍋【アイリスオーヤマ】の電気圧力鍋がAmazonに登場中‼
火を使わず、手間なく美味しく。安全・快適な調理体験を【アイリスオーヤマ】の電気圧力鍋がAmazonに登場!
アイリスオーヤマの電気圧力鍋は、圧力調理によって素材本来のうまみを凝縮し、本格的な料理を自宅で手軽に楽しめる一台。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
3〜4人向けの大容量設計で、ハイパワー1000ワットが調理をしっかりとサポートする。自動メニューは90種類を搭載し、ネット販売限定モデルには専用レシピブックと二次元バーコードが付属。スマホやタブレットからレシピを簡単に確認できる。
鍋モード用のガラスふたが付属し、煮込みや保温にも便利。ボタンを押すだけの3ステップ操作で、火を使わず安全に調理できるため、目を離していても安心。2WAYタイプのグリル鍋としてそのまま食卓に置ける高さで、取り分けやすくホームパーティにも活躍する。
圧力調理、無水調理、蒸し調理、煮込み、炒飯、低温調理、スロー調理、発酵、保温の9役をこなし、料理の幅が広がる。予約機能と最大12時間の自動保温機能により、家族の食事時間が異なっても温かい料理を提供できる。分解して隅々まで洗える構造で、衛生面にも配慮されているアイテムだ。
