¡¡J£³¤Î¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï11·î11Æü¡¢¡Ö»³ËÜ»ÖÊæÈþÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÒÆâÄ´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢£¹·î26Æü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÅù³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»³ËÜ»ÖãÏÈþÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë¤è¤ë¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÆâÉôÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸øÉ½¤·¡¢ÆâÉôÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆâÉôÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¡Ê¼èÄùÌòµÚ¤Ó³°ÉôÊÛ¸î»Î¤Ç¹½À®¡Ë¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö·òÁ´¤Ç°ÂÁ´¤Ê¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤¹¤ë½ñÌÌ¤Ë¡¢¡ÖÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿»öÎã¤È¤·¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¡£10·î£±Æü¤«¤é27Æü¤Þ¤Ç¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Åù¤ò¼Â»Ü¤·¡¢11·î£´Æü¤ËÊó¹ð½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡ÆâÉôÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢»³ËÜÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥Èµ¿ÏÇ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤Þ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤½¤Î°ìÊý¡¢Ä´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¸ÛÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¡×¤ä¡Ö¿¦¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¾å¤ÎÌäÂê¡×¤Ê¤É¤Î¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÛÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æþ¼ÒÁ°¤Ë²ñ¼Ò¤Î¹Ô»öÅù¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂÐ²Á¤ä¸òÄÌÈñ¡¢½ÉÇñÈñÅù¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î´Ö¤Ç¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤ÎºîÀ®¡¦Äù·ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¦Ï«Æ¯¾ò·ïÄÌÃÎ½ñ¤¬¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¦¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¾å¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢»³ËÜÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¸ÀÆ°¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¿½¹ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ11·î10Æü¤Ë¼èÄùÌò²ñ¤ò³«ºÅ¡£»³ËÜÂåÉ½¼èÄùÌò¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¼èÄùÌò²ñÌäÀÕ·èµÄ¤Ë¤è¤ë¸·½ÅÃí°Õ½èÊ¬¡×¤ò²¼¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ÎÇ§Äê¤Ï¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Î°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½èÊ¬¤ÎÈ½ÃÇÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¶¯²½¡×¡¢¡ÖÆâÉô¡¦³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖ¡×¡¢¡ÖÄê´üÅª¤ÊÌÌÃÌ¤Î¼Â»Ü¡×¡¢¡Ö¸¦½¤ÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤ä½èÊ¬ÆâÍÆ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ª¤è¤Ó»³ËÜÂåÉ½¼èÄùÌò¤È¿¹²¼¾¡É§ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£ÆâÉôÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡Û
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö·òÁ´¤Ç°ÂÁ´¤Ê¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤¹¤ë½ñÌÌ¤ËÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿»öÎã¤È¤·¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¡£
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û
¡¦¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Åù¼Â»Ü´ü´Ö¡§ÎáÏÂ£·Ç¯10·î£±Æü¤«¤éÆ±Ç¯ 10·î27Æü¤Þ¤Ç
¡¦Êó¹ð½ñ¤È¤ê¤Þ¤È¤á´ü´Ö¡§ÎáÏÂ£·Ç¯10·î28Æü¤«¤éÆ±Ç¯ 11·î£´Æü¤Þ¤Ç
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û
(£±) ¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È³ºÅöÀ¤ÎÈ½ÃÇ
¡¡¤¤¤º¤ì¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤Þ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
(£²) ¿¦¾ì´Ä¶¡¦´ÉÍý¾å¤Î½ê¸«¡ÊÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿»ö¹à¡Ë
¡¡Ä´ºº²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÛÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¤ä¿¦¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¾å¤Î²ÝÂê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£»³ËÜ»á¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¡¦¿¦ÀÕ¤Ë´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢Î©¾ì¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿´ÍýÅª¤Ê°à½Ì¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Áá´ü¤ÎÀ§Àµ¡¦²þÁ±¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¡£
¡¸ÛÍÑ¾å¤ÎÌäÂê
¡¦µëÍ¿Åù»ÙÊ§¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÀ
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æþ¼ÒÁ°¤Ë²ñ¼Ò¤Î¹Ô»ö¡¦¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÂÐ²Á¤ä¸òÄÌÈñ¡¦½ÉÇñÈñÅù¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¹Ô»ö¡¦¸¦½¤¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¶ÈÌ³¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤È¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æº£¸å¡¢µëÍ¿Åù»ÙÊ§¤¤¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¦¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤ÎÄù·ëµÚ¤ÓÏ«Æ¯¾ò·ïÄÌÃÎ½ñ¤Î¸òÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÀ
¢£ÆâÉôÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡Û
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡Ö·òÁ´¤Ç°ÂÁ´¤Ê¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤¿¤á¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤¹¤ë½ñÌÌ¤ËÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤ò¼õ¤±¤¿»öÎã¤È¤·¤ÆµºÜ¤µ¤ì¤¿»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ºº¡£
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û
¡¦¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Åù¼Â»Ü´ü´Ö¡§ÎáÏÂ£·Ç¯10·î£±Æü¤«¤éÆ±Ç¯ 10·î27Æü¤Þ¤Ç
¡¦Êó¹ð½ñ¤È¤ê¤Þ¤È¤á´ü´Ö¡§ÎáÏÂ£·Ç¯10·î28Æü¤«¤éÆ±Ç¯ 11·î£´Æü¤Þ¤Ç
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û
(£±) ¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È³ºÅöÀ¤ÎÈ½ÃÇ
¡¡¤¤¤º¤ì¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤Þ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
(£²) ¿¦¾ì´Ä¶¡¦´ÉÍý¾å¤Î½ê¸«¡ÊÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ½ÌÀ¤·¤¿»ö¹à¡Ë
¡¡Ä´ºº²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÛÍÑ¾å¤ÎÌäÂê¤ä¿¦¾ì¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È¾å¤Î²ÝÂê¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¡£»³ËÜ»á¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦ÃÏ°Ì¡¦¿¦ÀÕ¤Ë´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢Î©¾ì¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿´ÍýÅª¤Ê°à½Ì¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿²ÄÇ½À¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Áá´ü¤ÎÀ§Àµ¡¦²þÁ±¤òµá¤á¤ë¤â¤Î¡£
¡¸ÛÍÑ¾å¤ÎÌäÂê
¡¦µëÍ¿Åù»ÙÊ§¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÀ
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Æþ¼ÒÁ°¤Ë²ñ¼Ò¤Î¹Ô»ö¡¦¸¦½¤¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÂÐ²Á¤ä¸òÄÌÈñ¡¦½ÉÇñÈñÅù¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¹Ô»ö¡¦¸¦½¤¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¶ÈÌ³¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¡¢Ï«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¤È¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æº£¸å¡¢µëÍ¿Åù»ÙÊ§¤¤¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¦¸ÛÍÑ·ÀÌó½ñ¤ÎÄù·ëµÚ¤ÓÏ«Æ¯¾ò·ïÄÌÃÎ½ñ¤Î¸òÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÀ