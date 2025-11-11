¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥Ù¥Ó¡¼¡×¤ò²¯ËüÄ¹¼Ô¤«¤é»ñ¶â±ç½õ¤ò¼õ¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬ºî¤í¤¦¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ë¤¢¤ëPreventive¤Ï¡¢OpenAI¤Î¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤äCoinbase¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°CEO¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¶È³¦¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¤«¤é»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎPreventive¤¬¡¢Ë¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥Ù¥Ó¡¼¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÈëÌ©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Preventive¤ÏÀ¸Êª³Ø¾å½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Preventive¤Ï°äÅÁÀ¼À´µ¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿æõ¤«¤é»Ò¤É¤â¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Preventive¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Î´´Éô¤ÏÈó¸ø¼°¤Ë¡Ö°äÅÁ»Ò¼À´µ¤òÊú¤¨¤ëÉ×ÉØ¡×¤«¤é°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥Ù¥Ó¡¼¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢½Ð»º¸å¤Î¼£ÎÅ¤Ë°äÅÁ»ÒÊÔ½¸µ»½Ñ¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÍÑ¤¤¤Æ²Ê³Ø¼Ô¤ÏDNA¤òÀÚÃÇ¡¦ÊÔ½¸¡¦ÁÞÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Àº»Ò¡¦Íñ»Ò¡¦æõ¤Ë°äÅÁ»ÒÊÔ½¸µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÑÍýÅª¤ª¤è¤Ó²Ê³ØÅª¤ÊÌäÂê¤¬²ò·è¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²Ê³Ø¼Ô¤Î´Ö¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ë°ì»þÅª¤Ë»ÈÍÑ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤ò»º¤à¤¿¤á¤Ëæõ¤Î°äÅÁ»Ò¤òÊÔ½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¹ñ¤ÇË¡Î§Åª¤Ë¶Ø»ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸·¤·¤¯µ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤¬ÆÈ¼«¤ËÆþ¼ê¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Preventive¤Ï¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤ò´Þ¤à¡¢¡Öæõ¤Î°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¡×¤Ç¤Î¼Â¸³¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Öæõ¤Î°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÌ±¤äÀ¯ÉÜ¤Î°Õ¸«¤äµÄÏÀ¤ò·Ð¤º¤ËÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ë¿ÍÂÎ¼Â¸³¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¡¢°ìÉô¤ÎÀìÌç²È¤Ï·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿æõ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤Î»öÎã¤Ï¡¢µ»öºîÀ®»þÅÀ¤Ç¤Ï1Îã¤·¤«Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£2018Ç¯¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë²ì·úÔ÷»á¤¬¡¢HIVÌÈ±Ö¤ò»ý¤Ä¤è¤¦°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤·¤¿æõ¤«¤éÁÐ»Ò¤Î½÷»ù¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²ì»á¤Ï°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥Ù¥Ó¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ÇÃæ¹ñ¤ÎË¡Î§¤Ë°ãÈ¿¤·¡¢3Ç¯¤ÎÄ¨Ìò·º¤òÀë¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ì»á¤ÏÃÂÀ¸¤·¤¿°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥Ù¥Ó¡¼¤Î¿È¸µ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥Ù¥Ó¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¾¦¶È²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Preventive¤Ï¤½¤ÎÀè¶î¤±¤Ç¤¹¡£°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥Ù¥Ó¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢æõ¤Î°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢°äÅÁ»Ò¤¬·Á¼Á¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ä¡¼¥ë¤òÈÎÇä¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Preventive¤Ï¡ÖºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Ï¡¢°äÅÁÀ¼À´µ¤¬¤Ê¤¯¡¢ÉÂµ¤¤Ë¶¯¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÀ¸¤à¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥Ù¥Ó¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤è¤ê¹â¤¤IQ¡¢¹â¤¤¿ÈÄ¹¡¢ÆÃÄê¤ÎÌÜ¤Î¿§¤Ê¤É¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¤è¤¦æõ¤ò°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Coinbase¤Î¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°CEO¤Ï¡¢æõ¤Î°äÅÁ»ÒÊÔ½¸µ»½Ñ¤òÂç¡¹Åª¤ËÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë²¯ËüÄ¹¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°CEO¤¬¡Öæõ¤Î°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤Ë¤è¤ê¡¢¿´Â¡ÉÂ¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤¬Äã¤¯¡¢¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¹ü¤¬¾æÉ×¤Ê»Ò¤É¤â¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢Æ±»á¤«¤éæõ¤Î°äÅÁ»ÒÊÔ½¸·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦´Ø·¸¼Ô¤¬¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°CEO¤Ï»þ¡¹¡¢¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤È°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤ÎÀìÌç²È¤ò½¸¤á¤Æ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°CEO¤«¤é·×²è¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»á¤Ï¡Ö²Ê³Ø³¦¤ä°å³Ø³¦¤¬°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤ëÁ°¤Ë°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥Ù¥Ó¡¼¤òÈ¯É½¤·¡¢À¤³¦¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤ËÂçÃÀ¤Ê·×²è¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Preventive¤Ïæõ¤Î°äÅÁ»ÒÊÔ½¸µ»½Ñ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë3000Ëü¥É¥ë(Ìó46²¯±ß)¤ÎÅê»ñ¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤òÈ¯É½¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢Preventive¤Ï¡Ö¹ÈÏ¤Ê¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÂÁ´À¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥Ò¥ÈÎ×¾²»î¸³¤Ë¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Preventive¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ï¥ê¥ó¥È¥óCEO¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬´û¤Ëæõ¤Î°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤ò¡ÖÁ´¤¯¤Îµõµ¶¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈÝÄê¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð»º¤ò»î¤ß¤ëÁ°¤Ëæõ¤Î°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤Î°ÂÁ´À¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦µæ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¤ÏÊª»ö¤òµÞ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥ê¥ó¥È¥óCEO¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É(FDA)¤¬æõ¤Î°äÅÁÊÔ½¸¤ò´Þ¤à¿ÍÂÎ¼Â¸³¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Preventive¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ñ³°¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤¬¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°CEO¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±»á¤ÏX¾å¤Ë¡ÖPreventive¤ÎÅê»ñ²È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡ªÀ¤³¦Ãæ¤Ç3²¯¿Í°Ê¾å¤Î¿Í¡¹¤¬°äÅÁÀ¼À´µ¤òÊú¤¨¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÀ¸»þ¤Ë¤³¤ì¤é¤Î¼À´µ¤ò¼£ÎÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ÂÁ´¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ê¼£ÎÅË¡¤ò³«È¯¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ðÁÃ¸¦µæ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¼À´µ¤Î¿Ê¹Ô¤¬µ¯¤¤ëÁ°¤Ë¡¢æõ¤Î¤è¤¦¤ÊºÙË¦¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ï¤ë¤«¤ËÍÆ°×¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥à¥ë¥Ø¥ê¥ó»á¤Ï¥¢¥ë¥È¥Þ¥óCEO¤È°ì½ï¤ËPreventive¤ØÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¿Í¡¹¤¬ÉÂµ¤¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¸¦µæ¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Preventive¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥à¤Ï»ä¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Å»ö¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Î³èÆ°¤ÎÍýÇ°¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ¡×¤È¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥Ð¡¼¥¯¥ì¡¼¹»¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¥²¥Î¥ß¥¯¥¹¸¦µæ½ê¤Î¥Õ¥ç¡¼¥É¥ë¡¦¥¦¥ë¥Î¥Õ½êÄ¹¤Ï¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï°äÅÁÀ¼À´µ¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤é¤Ï¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÌÑÁÛ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎÎ¾Êý¤Ç¤¹¡£»È¤¤Æ»¤ÎË³¤·¤¤Âç¶â¤òÉð´ï¤Ë¡¢¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î²þÎÉ¡Ù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Preventive¤ä¤½¤Î¼è¤ê´¬¤¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
æõ¤Î°äÅÁ»ÒÊÔ½¸°Ê³°¤Ë¤â¡¢°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¥Ù¥Ó¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò³«È¯¤¹¤ë´ë¶È¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¼õÀºÍñ¤«¤éDNA¤òÃê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤òÅý·×¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤è¤êÉý¹¤¤ÆÃÀ¤ä¼À´µ¤Î³ÎÎ¨¤ò»»½Ð¤¹¤ë¡ÖÂ¿°äÅÁ»Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
´û¤ËÊ£¿ô¤Î´ë¶È¤¬Â¿°äÅÁ»Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°CEO°Ê³°¤Ë¤â¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥¥ã¥Ô¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Æ¥£¡¼¥ë»á¤äReddit¤Î¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥¯¥·¡¦¥ª¥Ï¥Ë¥¢¥ó»á¤Ê¤É¤ÎÅê»ñ²È¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿°äÅÁ»Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëOrchid¤ÈGenomic Prediction¤ÏÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¼¨¤·¡¢Herasight¤ÈNucleus Genomics¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÃÎÇ½¤ä¿ÈÄ¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ¶»¡¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÂÛ»ù¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼À´µ¤ä·Á¼Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ°äÅÁÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¥Á¥ã¡¼¥È¤ä¥°¥é¥Õ¤ò±ÜÍ÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÂÛ»ù¤ÎIQ¤¬130¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬1.5¡ó¤Û¤É¤¢¤ê¡¢·»Äï»ÐËå¤è¤ê¤âÉÔ°Â¾É¤ò´µ¤¦³ÎÎ¨¤¬14¡ó¹â¤¤¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢ADHD¡¢ÁÐ¶ËÀ¾ã³²¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¡¢ÃËÀ·¿Ã¦ÌÓ¾É¤Ê¤É¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤âÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤ÏFDA¤Îµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸¦µæ½ê¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥¢¥Ô¡¼¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢°äÅÁ³Ø¼Ô¤ä°äÅÁ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÀìÌçÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«Î×¾²°äÅÁ³Ø¥²¥Î¥ß¥¯¥¹³Ø²ñ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¡ÖÂ¿°äÅÁ»Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿Î×¾²Åª¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±³Ø²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿°äÅÁ»Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÂÛ»ù¤Ë¼¨º¶¤µ¤ì¤¿¼À´µ¥ê¥¹¥¯¤¬À®¿Í´ü¤Þ¤Ç»ýÂ³¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À´°Á´¤Ë¤Ï²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Orchid¡¢Genomic Prediction¡¢Herasight¡¢Nucleus Genomics¤Î4¼Ò¤Ï¼«¼Ò¤ÎÂ¿°äÅÁ»Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÏÂÅÅö¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾Íè¤Î·ò¹¯¤ÈÆÃÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ®½Å¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿°äÅÁ»Ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¼Ô¤¬¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë²Ê³Ø¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸ÜµÒ¤Ï¼ç¤Ë¼ÀÉÂ¤Î·Ú¸º¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î»Ô¾ìÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎ³°¼õÀº»Ô¾ì¤Ï2023Ç¯¤ÎÌó35²¯¥É¥ë(Ìó5400²¯±ß)¤«¤é2028Ç¯¤Ë¤Ï50²¯¥É¥ë(Ìó7700²¯±ß)°Ê¾å¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢æõµ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¼ý±×Î¨¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
æõ¤Î°äÅÁ»ÒÊÔ½¸µ»½Ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¾¦¶È²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±¤Î¿Í¤¬¤½¤ì¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£FDA¤¬½é¤á¤Æ¾µÇ§¤·¤¿À®¿Í¸þ¤±¤Î¸ÄÊÌ²½°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¼£ÎÅ¤ÎÄê²Á¤Ï220Ëü¥É¥ë(Ìó3²¯4000Ëü±ß)¤Ç¤¹¤¬¡¢´µ¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¯¤é»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Preventive¤Î¥Ï¥ê¥ó¥È¥óCEO¤Ï¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¸Ä¿Í¥Ö¥í¥°¤Çæõ¤Î°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¤ÎÈñÍÑ¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë2000¥É¥ë(Ìó31Ëü±ß)ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ê¥ó¥È¥óCEO¤Ï¡ÖÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ½þµÑ¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶â³Û¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤ë¤Û¤É¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ê¥ó¥È¥óCEO¤Ï³ù¾õÀÖ·ìµå¾É¤Î´µ¼Ô¤¬Â¿¤¤¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸°äÅÁ»Ò¼À´µ¤ò»ý¤Ä¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃ¤ËÍË¾¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ê¥ó¥È¥óCEO¤Ï¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î»öÎã¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬¼Â»Ò¤È°äÅÁÀ¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆñ¤·¤¤ÁªÂò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î×¾²»ÈÍÑ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ê¥ó¥È¥óCEO¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËCRISPR¤Ë´Ø¤¹¤ë²è´üÅª¤Ê¸¦µæ¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¶¦Æ±¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥À¥¦¥É¥Ê»á¤Î¸¦µæ¼¼¤ÇÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£2¿Í¤Ï°äÅÁ»ÒÊÔ½¸¼£ÎÅ¤ËÆÃ²½¤·¤¿´ë¶È¡¢Mammoth Biosciences¤Î¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Preventive¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥À¥¦¥É¥Ê»á¤Ï¡ÖCRISPRµ»½Ñ¤¬½ÅÆÆ¤Ê°äÅÁÉÂ¤òÍ½ËÉÅª¤Ë°ÂÁ´¤Ë¼£ÎÅ¤Ç¤¤ë¤Û¤ÉÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¸·³Ê¤Ê²Ê³ØÅª´ð½à¤ÈÆ©ÌÀÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£