日本マイクロニクス<6871.T>がこの日の取引終了後、第３四半期累計（１～９月）連結決算を発表しており、売上高５０４億１２００万円（前年同期比２９．３％増）、営業利益１１３億円（同３０．７％増）、純利益７０億８４００万円（同２３．３％増）となった。



ＨＢＭを中心としたＤＲＡＭ向けプローブカードの高い需要が継続したことで、メモリ向けプローブカードが好調に推移し業績を牽引。また、ノンメモリ向けプローブカードも新規顧客への拡販などが貢献した。一方の検査装置・機器のＴＥ事業は苦戦したものの、プローブカード事業の好調でカバーし大幅増益となった。



なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高６８９億円（前期比２３．８％増）、営業利益１３８億円（同９．８％増）、純利益９２億円（同４．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS