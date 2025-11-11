Perfumeあ〜ちゃん「ファンの人と結婚することは私の夢でした」一般男性と結婚発表
3人組テクノポップユニット・Perfumeの“あ〜ちゃん”こと西脇綾香（36歳）が11月11日、自身のInstagramを更新。一般男性との結婚を発表した。
あ〜ちゃんはこの日、「この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑」と結婚を報告。「ファンの人と結婚することは私の夢でした」と言い、「10代の私、おめでとう！やったね！」とつづった。
また、「私はあ〜ちゃんであり、西脇綾香であり、プライベートも仕事も何もかもが“私”を合成する一部で裏も表もなく全てが私です。もしも、私自身を# で表現するとしたら、#Perfume #歌手 #singer #ダンス #3人組 #広島 #あ〜ちゃん #おしゃべり #明るい #旅 #スイーツ #美容 #healthy #女性 #家族 …いろいろあると思いますが、この中には行く末、#お母さん #ママ #子供 #baby が私をかたどる一部として自然に入ってくるワードだと思って生きてきました。私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです」「支持してくださる方々とそして私の大好きな家族のチームの輪を大きく強くしていきたいです。これからも、見守っていただけると幸いです」と、今後の抱負をつづり、「相手の方は一般の方なので取材とか突撃ドキュンとかはご遠慮願います。そのご家族の皆さんにもそのようなことはないように、お願いします…」とも。
最後は「もしも、あ〜ちゃんをいくつもの#ハッシュタグ で表現していくとしたらみんなは何が思い浮かぶ？」と問いかけて、報告を締めくくっている。
