義母の「愚痴LINE」はスルーすべき？角が立たない"放置"のテクニックとは【ママリ】

良好な関係を築いていたとしても、互いに「理解できない」と思うところは、だれしもあるのではないでしょうか。義母のことはキライではないものの、LINEのやり取りの最後に、必ず義姉夫婦のグチを聞かされるという投稿者さん。2回しか義姉に会ったことがなく、共感することもできないため、グチはスルーしているといいます。何を求められているのか…どうするのが正解なのかわからず、困っているそうです…。義母との人間関係についての悩みを紹介します。

義母の義姉夫婦へのグチにストレスを感じる

義母へのLINE返信に困って？ます😂



義母とLINEをしていると必ず最後には義姉（夫の実姉）の旦那さんへの愚痴になります。

内容は義姉の旦那はまったく育児をしない

子供（2才）にyoutubeばかり見せている

義姉夫婦の仲が悪すぎる…などです。

ついでに息子（私の夫）は育児しているようで、

安心しました。とも言われます。

夫は子煩悩ですが育児しっかりやってます！ってタイプではないのにそう思ってるみたいです😅



私たち夫婦は結婚して5年ですが義姉夫婦には2回しか会ったことがありませんし（夫は義姉が苦手）、

大変そうだなとは思いますが正直あまり興味ありませんし、

部外者なのに義母と一緒にあれこれ言いたくもありません。



夫にも同じような内容を送っていて夫はきりがないからスルーしているようで、私にもスルーした方がいいよとアドバイスしてくれました😂

なのでこの話についてはスルーしているのに、ほぼ毎回同じ内容が送られてきます😂

だんだんストレスになってきました！笑

何を求められているんでしょうか？

もはや何か返信したほうが義母も気がすんでくれるんでしょうか？

義母が嫌いなわけではないので

もやもやしてしまいます😇 出典：

義母のことはキライではないものの、義母から来る義姉夫婦のグチにストレスを感じているという、投稿者さん。



よく知らない義姉夫婦のことを言われても反応に困る…というのが、正直なところですよね。夫は「スルーしたほうがいい」というアドバイスをしていますが、毎度のように送られてくると、ストレスを感じてしまいますよね。



適当に話を合わせてると、義母と同じ意見だと思われる可能性があります。要らぬ誤解は生みたくないですよね。

グチばかりの義母にさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

スルーした方が良いです。

下手に何か言ってしまって、後々、ママリさんもそー言ってたわ！とか言われても嫌ですからね🥺 出典：

子どもの写真送って話題変えちゃうとか、、でも毎日は使えませんね(´A`;)

未読時間伸ばす、返信するまで間あける、話題変える、でいつか収まることを待つくらいですかね( ´•ω•` ) 出典：

「そうなんですねー。」くらいで当たり障りなく返信してはどうでしょうか？でも、興味ないよ～っていう雰囲気が伝わりそうだと思います。 出典：

義母のグチに困っている投稿者さんに、さまざまなアイデアが寄せられました。



あいづちは打ちつつも、同調はしないというのが共通していますね。義母との関係性次第では、興味がない雰囲気を出したり、話題を変えるなどしたり、義母のペースに乗らないことが大事。義母とは良好な関係でいたいですが、自分がストレスを感じながらガマンして付き合うというのは、決していいことではないですよね。



無理に同調しようとせず、投稿者さんが負担に感じない距離感で付き合っていくのが良いのではないでしょうか。

