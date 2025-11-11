外為サマリー：１５４円３０銭前後へ上昇、米政府閉鎖解除への期待でドル買い優勢
１１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５４円３０銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１７８円２６銭前後と同１０銭弱のユーロ高・円安で推移している。
ドル円は、午前８時３０分頃に１５４円１０銭近辺で推移していたが、その後、同３０銭近辺に上昇した。米政府機関の一部閉鎖解除への期待が高まるなか、東京株式市場で日経平均株価は値を上げて始まった。これを受け、ドル買い・円売りが強まっている。１５４円台では、日本政府による円安けん制の動きも警戒され、どこまで円安が進むかが関心を集めている。
ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５５２ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。
出所：MINKABU PRESS
