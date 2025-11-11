700円は安すぎだよ〜！晴雨兼用でしっかりとした作り！ハイスペックな100均の折り畳み傘

紫外線は1年中降り注いでいるため、晴雨兼用の折り畳み傘があると便利ですよね。プチプラブランドでも3,000円前後するものが多いですが、なんとダイソーで700円の折り畳み傘を発見しました！晴雨兼用なだけでなく、紫外線を99％カットしてくれる高機能仕様♡軽くて持ち運びやすく、扱いやすいのも嬉しいです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：晴雨兼用ベーシック折り畳み傘

価格：￥770（税込）

サイズ（約）：54cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480839370

晴雨兼用で使いやすい♡ダイソーで見つけたハイスペックな折り畳み傘

紫外線は1年中降り注いでいるため、寒い季節も日傘は手放せないですよね。晴雨兼用の折り畳み傘があると便利ですが、プチプラブランドでも、3,000円前後するものが多いイメージ…。

そんな中、なんとダイソーでも晴雨兼用の折り畳み傘が販売されていました！しかも価格は770円（税込）と、かなりお手頃♡

お安いのは嬉しいけれど、気になる実力は…？ゲットして早速使ってみました。

まず、ダイソーの商品と言われなければわからないほど、デザイン性が高いです♡

よくある傘ブランドにあるような、シンプルでさりげないデザインが目を惹きます。

専用ケースも付いています。

ダイソーでおしゃれなのにしっかりとした折り畳み傘が、気軽に買えるのはありがたいです！

大きさも申し分なし！軽くて持ち運びやすい◎

紫外線を99％カットしてくれるという、かなり高機能仕様なのが嬉しいポイント！

裏側がブラックコーティングされた素材になっており、夏の日差し・暑さ対策にも使いやすいです。

傘の大きさも一般的な折り畳み傘と変わらず、しっかりと雨や日差しを防ぐことができます。

重さはスマホよりもやや軽いくらいなので、持ち運びやすいですよ。

はっ水加工が施されており、日傘と雨傘の切り替えが不要なのがとにかく便利です。

さらに、親骨には軽くて丈夫で錆びにくいことで人気のグラスファイバーが使用されているので、扱いやすい点も見逃せないポイントです。

ベージュカラーでコーディネートに合わせやすく、日常使いしやすいですよ。

今回は、ダイソーの『晴雨兼用ベーシック折り畳み傘』をご紹介しました。

まさかダイソーでこのレベルの折り畳み傘を購入できるとは思いませんでした！お手頃で扱いやすい折り畳み傘をお探しの方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。