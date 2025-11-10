この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「卒婚は『別れ』ではなく『新しい夫婦の形』です」と題した動画で、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、注目が集まる“卒婚”という選択肢について丁寧に解説した。岡野氏は「離婚はしたくないけれど、このまま一緒にいるのも苦しい」という相談が近年増加していると指摘し、人生100年時代を迎えた今こそ「夫婦関係を続けながら、それぞれが自立した生き方を選ぶという前向きな解決策が、実は卒婚」と語る。



岡野氏によると、卒婚は決別や離別を意味するものではなく、「関係を壊すことではなく、お互いを尊重しながら新しい形に進化させるという考え方」と説明。その実践例として「生活スペースを分ける」「家計管理を別々にする」「自由な時間を設ける」など具体的な方法を提案する。また、「卒婚には定義がある。席は抜かないこと、婚姻生活を維持することが卒婚の大事なポイント」だと強調した。



経済的自立や精神的自立もこの新しい形態の要。「相手に依存しすぎないことが自由な関係を作る」とし、「自分の楽しみは自分で作る意識を持つことで、逆に相手への感謝が芽生える」と卒婚のメリットに触れた。「夫婦は敵でもライバルでもなく、ゴールに向かって並んで走る並走するチーム」だという岡野氏の言葉は、多くの視聴者の共感を呼びそうだ。



さらに、「卒婚を成功させるためには、経済的な自立と生活ルールの共有が欠かせません。曖昧なまま始めるのはトラブルのもと」だと述べ、お互い唯一のパートナーであることの約束や、家計分担・生活ルールの明確化など具体策をアドバイス。「卒婚は終わりではなくて、むしろ新しい夫婦関係の始まりとも言えます」と、新たな選択肢として前向きに捉えることの重要性に改めて言及した。



実際に卒婚を実践している熟年夫婦のケースも紹介。「週末だけ会って食事を楽しむなど新鮮な関係が築けて幸福だという声も届いています」と伝え、関係の再構築が可能なことを強調した。



動画の最後では、「卒婚は夫婦の未来に新しい可能性を広げる挑戦。興味がある方は、まずは自分の自立から始めてほしい」と視聴者にエールを送り