¡¡¤Þ¤µ¤Ë ¡ÈÌÂÁö¡É ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£
¡¡¸æÇ¯60ºÐ¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤¬35Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¸¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊüÁ÷Á°¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢É¾²Á¤Ï¤«¤ó¤Ð¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÂè5ÏÃ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¿ôÏÃ¤Î»ëÄ°Î¨¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¿´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÏÀ¤ÂÓ5¡óÂæ¡¢¸Ä¿Í3¡óÂæ¤ÈÄã¶õÈô¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢TVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¿ô¤â65.3Ëü¡Ê11·î7Æü¸½ºß¡Ë¤È¤¤¤Þ¤¤¤Á¡£
¡¡ÌÂÁö¤Ö¤ê¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£Âô¸ýÌ÷»Ò¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡°Û¿§¤Î·º»ö¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ï¡¢º£ºî¤¬¥·¥ê¡¼¥ºÂè5ÃÆ¡£2010Ç¯ÊüÁ÷¤Î1ºîÌÜ¡¢2011Ç¯ÊüÁ÷¤Î2ºîÌÜ¤Ï¾å¸ÍºÌ¤¬¼ç±é¡¢2018Ç¯ÊüÁ÷¤Î3ºîÌÜ¡¢2020Ç¯ÊüÁ÷¤Î4ºîÌÜ¤ÏÂôÂ¼°ì¼ù¤¬¼ç±é¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¿·ºî¤ÏÂô¸ýÌ÷»Ò¼ç±é¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÄÁ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¾ðÊóµ»½Ñ¤ò¹âÅÙ¤ËÁà¤ê¡¢°ÍÑ¤·¤Æ¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤äºâ»º¤ò¶¼¤«¤¹¾ðÊóÈÈºá¥°¥ë¡¼¥×¤òÄÉ¤¦ÁÜººµ¡´Ø¡Ö¾ðÊóÈÈºáÆÃÌ¿ÂÐºö¼¼¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖDICT¡Ê¥Ç¥£¥¯¥È¡Ë¡×¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
¡¡ÆÃ¼ìº¾µ½¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼¥Æ¥í¤Ê¤É¡¢¸½¼Â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¶áÇ¯¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ëÈÈºá¤òÂêºà¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÈÈ¿Í¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Âô¸ý±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÆóµÜÆàÈþ¤Ï¡ÖDICT¡×¤ÎºÇÇ¯Ä¹¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½äººÉôÄ¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÀ¸³è°ÂÁ´²Ý¤ÇÃÏ°è¤Î¾¯Ç¯ÈÈºá¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÁÜºº¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢»ö·ï¸½¾ì¼þÊÕ¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤ØÃ°Ç°¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¤ò»È¤Ã¤Æ¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤À¡£
¢£´î¤ó¤À¤Î¤Ï°ìÉô¤Î½Ï½÷SM¥Þ¥Ë¥¢¤À¤±¡©
¡¡ËÜºî¤ÎÂô¸ýÌ÷»Ò¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯Æ°¤¯¡£¥¬¥Á¤Ç¼ÀÁö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈÈ¿Í¤È¤ÎÂÐ·è¤ÇÆùÃÆÀï¤ò¤³¤Ê¤¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ï·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖDICT¡×¤¬ÄÉ¤¦¤Î¤Ï¤É¤ì¤âº£É÷¤Î»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¨¥°¤¤¥Ï¡¼¥É¤ÊÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÂè5ÏÃ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµÕº¨¤ß¤·¤¿ÈÈ¿Í¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÆàÈþ¤òÙÇÃ×¤¹¤ë»ö·ï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Çö°Å¤¤ÃÏ²¼¼¼¤Ë¤Æ¼êÂ¤ò¥í¡¼¥×¤ÇÇû¤é¤ì´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆàÈþ¡£ÈÈ¿Í¤ÏÈà½÷¤ÎµÓ¤Î¹ü¤òÀÞ¤Ã¤¿¤ê¼ó¤ò¹Ê¤á¤Ä¤±¤¿¤êÓÏµÔÅª¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦°ìÊý¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ë¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿©»ö¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆàÈþ¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ ¡È»ô°é¡É ¤·¤¿¤¤´êË¾¤â³À´Ö¸«¤¨¤ë¡¢ÅÝºø¤·¤¿Íßµá¤ò»ý¤Ã¤¿°Û¾ï¼Ô¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÂÁö¤À¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£
¡¡ËÜºî¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÏÂô¸ýÌ÷»Ò¥Õ¥¡¥ó¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Þ¤Ç¤¤¤«¤º¤È¤â¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬Â¿¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Èà½÷¤Î¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬´Ñ¤¿¤¤»ëÄ°¼Ô¤Ã¤Æ¤É¤ì¤Û¤É¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£°ìÉô¤Î½Ï½÷SM¥Þ¥Ë¥¢¤Ï´î¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂçÈ¾¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤¤ï¤É¤¤¥·¡¼¥ó¤òË¾¤ó¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡Èæ³ÓÅª¼ã¤¤¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥Ï¡¼¥É¤ÊÉÁ¼Ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢Âô¸ý¥Õ¥¡¥ó¤Ï¼ç¤Ë50Âå°Ê¾å¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¥Õ¥¡¥óÁØ¤ÎÐªÎ¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥ÞÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢50Âå°Ê¾å¤ÎÂô¸ý¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥³¥¢ÁØ¡Ê13ºÐ¡Á49ºÐ¡Ë¤â¼è¤ê¹þ¤à¤È¤¤¤¦Î¾¼è¤ê¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£
¡ÖÆóÅÆ¤òÄÉ¤¦¼Ô¤Ï°ìÅÆ¤ò¤âÆÀ¤º¡×¤Ç¡¢¥³¥¢ÁØ¤ò¤¦¤Þ¤¯¼è¤ê¹þ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø²ÊÁÜ¸¦¤Î½÷¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿Âô¸ý¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¤ä¤ä·É±ó¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¢£TBS¥É¥é¥Þ¤Ë·î9¤Î½½È¬ÈÖ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿
¡Ö·î9¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ÇÈÄ¥É¥é¥ÞÏÈ¤À¤¬¡¢º£¥¯¡¼¥ë¤Î¥Õ¥¸GP¡Ê¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥à¡ËÂÓ¥É¥é¥Þ¤«¤é¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼«ÂÎ¤Îµç¾õ¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿90Ç¯Âå¤Ï¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¼ã¼Ô¥¦¥±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Õ¥¸¤Î¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼ã¼Ô¥¦¥±¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿·î9¥É¥é¥Þ¤Ï´ÔÎñ½÷Í¥¤¬¼ç±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿åÍË22»þÏÈ¤Î¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù¤Ï¡¢¿ûÅÄ¾Úö¼ç±é¤À¤¬¡¢ÀßÄê¤¬1984Ç¯¤Î¤¿¤á¿©¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃæ¹âÇ¯¤À¡£
¡¡·îÍË22»þÏÈ¤ÎÁð磲¹ä¼ç±é¡Ø½ªËë¤Î¥í¥ó¥É -¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¡¢²ñ¤¨¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë-¡Ù¡¢²ÐÍË21»þÏÈ¤Îº´Æ£Î´ÂÀ¼ç±é¡Ø¿·Åìµþ¿å¾å·Ù»¡¡Ù¡¢ÌÚÍË22»þÏÈ¤ÎËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¼ç±é¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¤Î3ºî¤â¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¼Ô¥¦¥±¤Ï¼Î¤Æ¤ÆÃæ¹âÇ¯ÁÀ¤¤¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢¥Õ¥¸¤ÎGPÂÓ5ºîÉÊ¤ÏÉ¾È½¤¬¤è¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤Þ¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤Ð¤«¤ê¡£º£¥¯¡¼¥ë¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¼ã¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¥Ð¥º¥Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢TBS¤Î¥é¥Ö¥³¥á¡Ø¤¸¤ã¤¢Ž¤¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¤À¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î·î9¤Î½½È¬ÈÖ¤ò´°Á´¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌÂÁö´¶¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤Âô¸ýÌ÷»Ò¤Î¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¡£º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤ÏÂè6ÏÃ¤Ç¸åÈ¾Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤³¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
