“公衆で平然とタバコ吸う”昔の映像に村重杏奈「ほんとにタバコ吸ってたんですね」
タレントの村重杏奈（27歳）が、11月8日に放送されたバラエティ番組「はてなのてん」（TVQ九州放送）に出演。昔の“公衆で平然とタバコを吸う人々”の映像に「ほんとに、昔ってあんなタバコ吸ってたんですね」と語った。
番組は今回、「発掘！ビデオテープに眠る福岡お宝映像」と題し、VHSのビデオテープを大捜索。貴重な映像の数々が紹介されたが、その中で村重が特に反応したのが、公衆で平然とタバコを吸う人々の姿だった。
村重は「ほんとに、昔ってあんなタバコ吸ってたんですね」と、平成10年生まれの村重にとって、昭和の時代、朝礼中やパーティー会場などでタバコを吸っている人たちの姿が信じられないといった様子。
そして「みんな言うんですよ。おじいちゃんとか、お父さんとか、飛行機でも吸えてたし、バスの中とかでも吸えてた、みたいな。それ信じられなかったけど、やっと自分の目で見て信じた」と語った。
番組は今回、「発掘！ビデオテープに眠る福岡お宝映像」と題し、VHSのビデオテープを大捜索。貴重な映像の数々が紹介されたが、その中で村重が特に反応したのが、公衆で平然とタバコを吸う人々の姿だった。
そして「みんな言うんですよ。おじいちゃんとか、お父さんとか、飛行機でも吸えてたし、バスの中とかでも吸えてた、みたいな。それ信じられなかったけど、やっと自分の目で見て信じた」と語った。