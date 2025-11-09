この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「超絶大切な３選！辛い生理痛予防はこれ！」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、生理痛に悩む女性に向けて独自の見解と予防法を解説した。片岡氏は「辛い生理痛。毎月女性は生理になるので、その時にお腹が痛いとすごく憂鬱になりますよね」と、生理痛が日々の生活に与える影響について切実に語りかける。



片岡氏によれば、生理痛の多くは「子宮の部分に血流がしっかりと回っていかないことによって、痛みとなり、もっと血を送ってよって体がシグナルを送り出すんです」と分析。そのため「日頃から温めてあげるっていうことが、生理痛改善には最も重要なんですね」と、体を冷やさず血流を促す重要性を強調した。



具体的な生理痛予防策として、片岡氏は次の3つを挙げた。まず第一に「お風呂にしっかりと入ること」。これはじっくり体を温め血流を促進するためだ。加えて「なるべく深呼吸をすること」を推奨し、「日常生活で結構、呼吸が浅くなっている方って非常に多いんですね。呼吸が浅くなってしまうと血行も回らなくなってしまいます」と、呼吸を深めることでの効果を説いた。そして3つ目は、「手首と足首を冷やさないようにすること」。特に女性は足首の冷えによって生理痛が悪化しやすいため、「寒い冬場なんかは、なるべくレッグウォーマーをするなど、足首を冷やさない工夫をしてみてください」と具体的なアドバイスを届けた。



最後に片岡氏は「そんなことで悩んでいる方は、今すぐ保存しておいてください」と視聴者に呼びかけ、予防策を日常生活に取り入れることの大切さを強調して締めくくった。