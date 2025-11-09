「すげえメンタル」２戦連発、５戦３発！29歳日本人FWの“強心臓弾”にファン感嘆！海外１年目の昨季は10ゴール
現地11月８日に開催されたイングランド２部リーグ第11節で、大橋祐紀と森下龍矢を擁するブラックバーンが、ダービーとホームで対戦。１−２で接戦を落とし、４連勝を逃した。
チームは敗れたものの、大橋は２試合連続ゴール、直近５試合で３ゴール目をマークした。０−２で迎えた66分だ。
29歳のストライカーは自ら獲得したPKでキッカーを担当。相手GKは右に飛んだなか、ど真ん中に蹴り込み、見事に成功させた。
強心臓ぶりを発揮。ファンの感嘆を誘い、SNSに「すげえメンタル」「０−２で負けてる時にド真ん中とは流石」「自信に満ちた蹴り方。真ん中ズドン」「PKを任されるとはチームメイトや監督から信頼を得てるんだな」といった声が上がっている。
大橋は昨季にサンフレッチェ広島からブラックバーンに加入。海外挑戦１年目は公式戦で10ゴールを挙げた。今季はここまで４ゴール。現在19位に甘んじるチームでさらにインパクトを放ち、北中米ワールドカップを前に日本代表復帰も果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】超強心臓！ファン驚嘆の今季４点目
