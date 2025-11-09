エヴァートンで10番を背負う25歳FWのステップアップは時間の問題？ トッテナムやニューカッスルに続きユヴェントス、アトレティコらも監視中
エヴァートンでプレイするセネガル代表FWイリマン・エンディアイエ（25）は多くのクラブから狙われているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。
2024年夏にマルセイユからエヴァートンにやってきた同選手。加入1年目からプレミアリーグ33試合で9ゴールという結果を残し、今シーズンはここまで11試合で4ゴール1アシスト。背番号10はエヴァートンにとって欠かせない選手となっている。
しかし、現行契約を2029年まで残すエンディアイエをエヴァートンは手放す気がなく、セネガル代表FWは市場に出されていないとクラブ関係者は主張しているようだ。
ここまでエンディアイエが見せているパフォーマンスを考えると、ビッグクラブからの関心が集まっても不思議ではない。ステップアップは時間の問題かもしれないが、エンディアイエは今シーズンも目が離せない選手の1人になるだろう。
過去２戦を無得点のエヴァートン— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) December 26, 2024
追いかける展開も
エンディアイェのゴールで
前半のうちに追いつく
プレミアリーグ 第18節 #マンチェスター・C v #エヴァートン#年末年始はプレミアリーグ
https://t.co/IQcfgHPywb pic.twitter.com/i0ITPp66et