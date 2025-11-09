エヴァートンでプレイするセネガル代表FWイリマン・エンディアイエ（25）は多くのクラブから狙われているようだ。英『TEAMTALK』が報じている。



2024年夏にマルセイユからエヴァートンにやってきた同選手。加入1年目からプレミアリーグ33試合で9ゴールという結果を残し、今シーズンはここまで11試合で4ゴール1アシスト。背番号10はエヴァートンにとって欠かせない選手となっている。





しかし、そんなエンディアイエは多くのクラブの監視対象になっている模様。今夏もインテルからオファーを受けたようだが、現在はトッテナム、ニューカッスル、ユヴェントス、ACミラン、ナポリ、アトレティコ・マドリードといったビッグクラブが興味を持っているという。しかし、現行契約を2029年まで残すエンディアイエをエヴァートンは手放す気がなく、セネガル代表FWは市場に出されていないとクラブ関係者は主張しているようだ。ここまでエンディアイエが見せているパフォーマンスを考えると、ビッグクラブからの関心が集まっても不思議ではない。ステップアップは時間の問題かもしれないが、エンディアイエは今シーズンも目が離せない選手の1人になるだろう。