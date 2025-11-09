タイのプロリーグ、カーンチャナブリー・パワーＦＣに所属する佐野渓が、２年半越しに結婚式を挙げたことを報告した。

９日までに自身のインスタグラムを更新し、「私ごとではありますが２年半越しに結婚式を挙げました」という。「毎年海外を転々と渡り歩いている身からすると、日本に半年以上滞在できる事が無く、この長期帰国の機会に思い切って念願の式を挙げました」とこのタイミングになった理由を説明した。

「式に参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。この機会に懐かしの友達やお世話になっている方々にお会いでき、とても嬉しく思っております。また呼べる人数も限られており、お声かけできなかった方々申し訳ありません」と参列者に感謝。「両親をはじめ、妻のパパママにも感謝を伝えることもでき、人生に一度の妻の花嫁姿を見る事ができたので本当にやって良かったなと思ってます。僕と妻らしい、ゲストの方々と距離感の近い賑やかでありながら心温まる結婚式になり感無量です！！」と振り返った。

そして「新婦よりも新郎のほうが号泣するといった珍しい式になりました」と号泣したと明かし「今後とも皆様、私たち夫婦をあたたかく見守っていただければと思います。どうぞ引き続きよろしくお願い致します」とメッセージを寄せた。

佐野は２０２３年５月２１日に結婚。お相手は「かねてよりお付き合いしていた彼女」と説明している。同年１２月２５日に第１子女児が誕生した。また双子の兄は俳優の佐野岳で、そっくりなイケメン顔が話題になっている。