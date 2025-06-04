過去にダメ男から手痛い目に遭わされたにもかかわらず、再び似たような相手に騙されてしまう女性は少なくありません。同じ過ちを繰り返したくなければ、どんなタイミングで心に隙が生まれるのか自覚しておく必要がありそうです。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「過去の自分に学ぶ！うっかりダメ男になびいてしまった瞬間」をご紹介します。【１】出会いがなさすぎて寂しさがマックスだった瞬間「