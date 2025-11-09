モスバーガー、冬の新商品発表会 / 折りたためるレーシングコックピット【まとめ記事】
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年11月13日（水）から、全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、お肉をしっかりと楽しむことができる「『モスの匠味』黒毛和牛のダブルチーズバーガー」を数量限定で発売する。同時に、一年頑張った自分へ”ご褒美”として食べてもらいたい「アボカドバーガー」を発売する。発売に先立ち、11月6日（木）、報道関係者向けに記者発表会＆試食会が実施された。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、折りたたんで収納できる、本格派レーシング体験を自宅で実現するコックピット「150-SNCRC3」を発売した。本製品は、折りたたんで収納することができるレーシングコックピット。PS5、PS4、PC、Xboxなど、さまざまなコンソールに対応している。各種有名メーカー製ハンドルコントローラーを取り付けることができる。シフトレバーやフットペダルも取り付けできる。ハンドルポジションは角度調節することができる。フットペダルも3段階で角度調節可能だ。シフトレバー台は左右どちらにも取り付けできる。
■USB Power Delivery対応！カードリーダー付き薄型USB Type-Cハブ
サンワサプライ株式会社は、持ち運びに便利な超スリム設計のUSB 5Gbps対応、カードリーダー付きUSBハブ「USB-5TCPC28GM/29GM（ケーブル一体型）」「USB-5TCPC30GM/31GM（直付け型）」を発売した。高級感のあるアルミボディと断線に強いメッシュケーブルを採用している。最大90WのUSB Power Deliveryに対応し、ノートパソコンの急速充電も可能だ。最大90WのUSB Power Deliveryに対応し、ノートパソコンを急速充電しながら使える。ノートパソコンやタブレットのType-Cポートに接続するだけで、USB機器を複数接続できる。カードリーダー付きで、SDカードやmicroSDカードを読み込み、デジカメやタブレットのデータ移動ができる。
■リビングでF1気分！折りたためるレーシングコックピット
■日本のコメをおにぎりで海外へ！一般社団法人おにぎり協会が「全米輸」に加盟、海外施策で連携強化
一般社団法人おにぎり協会は、2025年10月、農林水産省関連の輸出支援事業を担う一般社団法人 全日本コメ・コメ関連食品輸出促進協議会（以下「全米輸」）に正式加盟した。これを契機に、今後は日本産米およびコメ関連製品の海外展開において、文化・体験・消費者接点の創出を担うパートナーとして、全米輸との協力体制を一層強化していくとしている。
■黒毛和牛ダブルパティの新作が登場！モスバーガー、冬の新商品発表会
モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年11月13日（水）から、全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて、お肉をしっかりと楽しむことができる「『モスの匠味』黒毛和牛のダブルチーズバーガー」を数量限定で発売する。同時に、一年頑張った自分へ”ご褒美”として食べてもらいたい「アボカドバーガー」を発売する。発売に先立ち、11月6日（木）、報道関係者向けに記者発表会＆試食会が実施された。
■新色追加＆高さを改良！自分にピッタリの高さで作業ができるローデスク
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高さを6段階で調節できて、自分にピッタリの高さで作業ができるローデスク「100-DESKL020BK（ブラック）」、「100-DESKL020W（ホワイト）」、「100-DESKL020LMN（ライトブラウン）」、「100-DESKLMN（ブラウン）」を発売した。天板の高さは38〜53cmの間で6段階に調整可能。座布団や座椅子の厚み、体格に合わせて細かく設定でき、長時間の作業でも姿勢を保ちやすい設計だ。在宅ワークやオンライン学習など、ライフスタイルに合わせた快適なデスク環境を実現する。
サンワサプライ株式会社は、持ち運びに便利な超スリム設計のUSB 5Gbps対応、カードリーダー付きUSBハブ「USB-5TCPC28GM/29GM（ケーブル一体型）」「USB-5TCPC30GM/31GM（直付け型）」を発売した。高級感のあるアルミボディと断線に強いメッシュケーブルを採用している。最大90WのUSB Power Deliveryに対応し、ノートパソコンの急速充電も可能だ。最大90WのUSB Power Deliveryに対応し、ノートパソコンを急速充電しながら使える。ノートパソコンやタブレットのType-Cポートに接続するだけで、USB機器を複数接続できる。カードリーダー付きで、SDカードやmicroSDカードを読み込み、デジカメやタブレットのデータ移動ができる。
