「ゴジュウジャー」降板の今森茉耶、事務所が契約解除「重大な契約違反に該当」
芸能事務所のSejuは11月8日、所属していた今森茉耶（19歳）とのマネジメント契約を解除したと発表した。
事務所公式サイトに掲載された「今森茉耶 マネジメント契約解除のご報告」では、「この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と報告。
そして「本件により、日頃より弊社および所属タレントをご支援くださっているファンの皆様ならびに関係各所の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「弊社では本件を厳粛に受け止め、所属タレントへのコンプライアンス教育および管理体制の一層の強化に努め、再発防止に取り組んでまいります」としている。
今森は2006年生まれ、宮崎県出身。「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」では一河角乃／ゴジュウユニコーン役（ブラック）を演じていた。
事務所公式サイトに掲載された「今森茉耶 マネジメント契約解除のご報告」では、「この度、弊社所属タレントの今森茉耶につきまして、20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました。弊社は当該行為が重大な契約違反に該当すると判断し、慎重に協議を重ねた結果、本日付で今森茉耶とのマネジメント契約を解除いたしました」と報告。
今森は2006年生まれ、宮崎県出身。「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」では一河角乃／ゴジュウユニコーン役（ブラック）を演じていた。