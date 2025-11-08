じゃれあっている2匹の猫さんを見守っていたら、片方の猫さんの前足がちょうどいいところに伸びて……。想像もしなかった衝撃的な光景は、Instagramで13万2000回以上再生されており、「可愛いけど笑ってしまいましたw」「これナイス！」「コレは反則ですーw」といった声が寄せられました！

【動画：仲良くじゃれ合っていた2匹の猫→前足が"ちょうどいい位置"に伸びて…】

一緒に遊んでいたら…

Instagramアカウント「 ろき・ここマシマシ(@lokicoco.mashimashi)」では、猫の兄妹「ロキ」くんと「ココ」ちゃんの愉快で賑やかな日常が更新されています。

この日は仲良くふたりでじゃれあいながら遊んでいたという2匹。ロキくんの顔に前足を絡めてにゃんプロごっこをしていたとか。

しかし、この直後、ココちゃんの前足により衝撃的な光景が一瞬見えてしまうのだそう。

イケ猫がとんでもない表情に！

突然、静止していたココちゃんが攻撃（？）を仕掛けてにゃんプロ再開！すると……

ココちゃんがぐいっと強く前足でロキくんの顔を挟み込んだために、普段はイケ猫なお顔がブチャ顔に！？

奇跡的なお顔にSNSで爆笑の嵐

飼い主さんによると、小さい頃はロキくんにやられっぱなしだったというココちゃん。大きくなり、最近は反撃することも増えてきたようで、この日も反撃に成功したのだとか！

それにしても、元々イケ猫なロキくん。お顔を挟み込まれても、そのハンサム具合はしっかり残るのですね！

にゃんプロの最中に奇跡的に衝撃的なお顔を披露することになってしまったロキくんの姿は、Instagramで大反響！投稿は13万回以上再生され、「可愛いけど笑ってしまいましたw」「これナイス！」「コレは反則ですーw」などの声が寄せられていますよ！

Instagramアカウント「 ろき・ここマシマシ(@lokicoco.mashimashi)」では、今回ご紹介したようなロキくんとココちゃんの何気ない日常の様子を面白く編集して紹介されています。他の日の賑やかな投稿も気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

ロキくん、ココちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「 ろき・ここマシマシ(@lokicoco.mashimashi)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。