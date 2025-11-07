マクドナルド、ハッピーセット「ムーミン」が3年ぶり登場 スタンプやシール入れなど実用アイテム全6種【一覧】
日本マクドナルドは14日より、ハッピーセットのおもちゃ2種「アニア」「ムーミン」を期間限定で販売する。
【画像】ペンホルダー、スタンプほか…ハッピーセット「ムーミン」全6種
ハッピーセット「ムーミン」は、3年ぶりの登場となる。日常生活で使って楽しめる実用的なおもちゃ全6種をラインアップした。
はぶらしホルダーは、ムーミンを眺めながら歯磨きをして、「出来た！」をパネルで表すことができる。毎日の生活習慣の楽しみを増やし、自分でできた事も確認できて、達成感が生まれる。
ペンスタンドは、ペンやえんぴつの置き場所を決めて整理をするという、生活習慣を形成する助けとなる。また、ムーミンやしき型のペンスタンドの屋根をくるくる回すと、窓から見えるイラストが変わり、ムーミンの物語の想像が膨らむ。
スナフキンのメモホルダーを使って、伝言メモを書いたり、ムーミンママの型押しスタンプで、サンキューカードをつくったりして、家族や友達にメッセージを送って楽しむ、社会性も育まれる。
なお、11月15日（土）、16日（日）の2日間は、ハッピーセット「ムーミン」を1セットご購入につき「ムーミン シールブック」を数量限定でプレゼントする。
■ハッピーセット「ムーミン」
◆第1弾 11月14日(金)〜11月20日(木)
・リトルミイ ロールシール入れ
付属のロールシールをセットするとムーミンのキャラクターたちが描かれたシールが出てくるシールディスペンサー。シールを使い終わったら、マスキングテープなども入れられる。
※サイズによって入らないテープもあり。
・ニョロニョロ ボートのヘアコーム
ニョロニョロをボートに立たせたり、横に寝かせてコームを収納したりすることができる。ニョロニョロの下には数字が描かれており、数字の当てっこ遊びができる。
・ムーミントロール はぶらしホルダー
切り株の中に歯ブラシを置くことができる歯ブラシホルダー。ムーミンが持つパネルは、裏と表で2種類の貝殻の絵柄が描かれており、歯磨きができたら、パネルをひっくり返し、見える化することができる。
※歯ブラシはつかない。
◆第2弾 11月21日(金)〜11月27日(木)
・ムーミンママ シルエット型押しスタンプ
台座下の蓋に付属の紙をセットし、押すとエンボス加工でムーミンの絵柄が浮き出る。紙は3枚ついており、3つの言語(日本語/英語/フィンランド語)で「ありがとう」と書かれている。
・ムーミンやしき ペンスタンド
ムーミンやしきをモチーフにした鉛筆立てで、鉛筆やペンを差すことができる。屋根を回転させると、3つの窓から見えるイラストが切り替わり、ムーミン達の物語を想像して楽しめる。
※鉛筆やペンはつかない。
・スナフキン バックパックメモホルダー
バックパック(リュックサック)に小物を入れて持ち運ぶことができ、バックパックを開けるとメモスタンドになる。付属のペーパーシートを広げるとムーミンの世界観を楽しむことができる。
◆第3弾 11月28日(金)〜
第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つ
※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等を渡す場合があり。
※おもちゃは選べない。
◆週末プレゼント
※11月15日（土）、16日（日）の2日間
・「ムーミン シールブック」
ムーミンやしきのダイニングやお部屋をモチーフにしたシールブック。
