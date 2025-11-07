公式HPの開設とフィードバックシート(評価表)の刷新が行われ、より実践的な環境に！「BAKAZU」リニューアル

就活支援を行うLDCが運営する、完全無料の面接・グループディスカッション(GD)練習サービス「BAKAZU」が、2025年10月31日に大幅リニューアルしました。

累計参加者は1,000名を突破し、利用満足度は4.8／5.0を誇る人気サービスです。

今回のリニューアルでは「公式HPの開設」と「フィードバックシート(評価表)の刷新」が行われ、より実践的な環境が整いました。

「BAKAZU」リニューアル

公式HP： https://bakazu.jp/

「BAKAZU」は、これまでクローズドな形で提供されてきましたが、利用者からの高評価を受け、より多くの就活生が気軽に参加できるよう公式HPが開設されました。

多くの大手企業内定者を輩出した実績をもとに、就活生がより具体的かつ実践的に成長できるサービスへと進化しています。

リニューアルのポイント：新フィードバックシート

従来のフィードバックシートが刷新され、評価軸がより明確になりました。

改善点が具体的に記載されることで、練習後すぐに次のアクションへ移せる形へと進化しています。

毎月25名限定で、このフィードバックシートが無料配布される特典も用意されています☆

「BAKAZU」サービスの特徴と実績

「BAKAZU」の最大の特徴は、面接練習・GD練習が一切無料で体験可能な点です。

面接官を務めるのは、大手企業内定者や大手企業勤務の現役社会人。

「大手内定獲得目線」での実践的な本音のフィードバックを受けることができます。

【豊富な実績】

累計参加者：1,000名以上満足度：4.8／5.0面接通過率：30％から90％への改善事例あり納得内定率：99％以上(※自社調べ)

カゴメ、三菱商事、大塚製薬など、難関企業への内定実績も多数報告されています。

利用者の声と今後の展望

利用者からは「曖昧だった課題が一気にクリアになった」「自分の話し方のクセを細かく指摘してもらえた」といった声が寄せられています。

今後はオンライン面接対策や業界別GD対策なども強化し、より幅広い就活生をサポートしていく予定です。

就活の「早期化・難化」が進む中、突破のカギとなる面接・GDの実践経験を無料で積める貴重な場。

本気で内定を目指す就活生は、ぜひチェックしてみてください！

LDCが運営する就活支援サービス「BAKAZU」リニューアルの紹介でした。

