クマによる死者を含む人身被害が相次ぐなか、ついに自衛隊の派遣が始まった。だが、クマ対策の"切り札"となる印象とは裏腹に、自衛隊には課される制約があまりに多い。今、求められるのは「誰がクマを殺す役割を担うのか」という問題に正面から向き合うことではないか。【前後編の前編】

陸上自衛隊の秋田駐屯地では、異例の"派遣"に向け、訓練が急ピッチで進められた。トラックにクマ捕獲用の「箱わな」が積まれ、周りをヘルメットと防弾チョッキを着けた陸自隊員が固める。ただ、隊員たちが手に構えているのは、銃ではなく「クマ撃退スプレー」だった。

「防衛省・自衛隊の力を借りなければ国民の命が守れない」と語った鈴木健太・秋田県知事の要請を受け、11月5日、県内でクマ対策のための自衛隊派遣が始まった。北海道・東北各県の中山間部や市街地を中心にクマの被害が相次ぐなか、秋田県内ではこれまで4人が死亡、60人近くが負傷する事態となっている。

冬眠期を前に、秋田市中心部でもクマが多数出没した。JR秋田駅から徒歩数分の千秋公園では10月下旬から目撃情報が相次ぎ、現在は公園内への立ち入りが制限されている。身近に迫るクマの脅威に、市民は怯えている。

「30年以上住んでいますが、こんなところにクマが出るなんて初めて聞きます。毎年楽しみにしている紅葉見物をしたくても、怖くて公園に行くことができません」（同市在住の70代女性）

そうしたなか、鹿角市や大館市など複数の自治体から要請を受けて陸自秋田駐屯地所属の部隊が出動したが、その任務はクマの駆除ではない。自治体職員・猟友会会員らが箱わなの設置や移動、エサの入れ替えや巡回などを行なう際の「後方支援」に留まる。

後方支援の内容は、箱わなの運搬と、わなの設置や見回りを担う猟友会の会員らの輸送、駆除されたクマの運搬や解体など。前述の通り、人的被害を避けるために隊員が持つ「武器」は、銃ではなくクマ撃退スプレーだ。元陸自1佐で前参院議員の佐藤正久氏が言う。

「自衛隊の銃器使用は憲法などで厳しく制限されているため、クマを探して、駆除のため撃つという武器使用はできない形になっています。そのため、今回の派遣は自衛隊法100条に定められた民生支援である『土木工事等の受託』による出動になりました。民生支援ではもちろん小銃は持ちませんから、クマの駆除のために撃つことはできないのです」

「発砲できない」という法的制約以外にも、自衛隊がクマの駆除に向いていない理由が2つあるという。

「1つは訓練の問題です。クマの駆除にはライフルを用いますが、自衛隊の訓練は目標を数百メートル離れた位置から狙うもので、至近距離で動物を狙う訓練はしていません。市街戦を想定した至近距離での射撃訓練は一部ありますが、街中でのテロリストなどを想定したもので、森と市街地を行き来するクマを狙うような訓練はやっていません」（同前）

2つ目が「装備」の問題だ。佐藤氏が続ける。

「自衛隊の小銃はクマを撃つ猟銃より貫通力が高いため、市街地などで外した場合に流れ弾が道路に跳ねるなどして民間人や建物などに被害が及ぶ危険があります。弾丸もフルメタルジャケットと呼ばれる完全被甲弾を使っており、命中後は貫通するためクマの動きを止めることができません。駆除のためには弾頭にキズをつけて引っ掛かるようにし、貫通せずクマの体内に残るようにしなければなりませんが、そのような弾を用意していないのです」

小泉進次郎・防衛相も会見などで「自衛隊は猟銃を使った訓練をしておらず、狩猟のノウハウも有していないため、鳥獣の駆除を担うのは困難」「自衛隊が協力し得るものから速やかに実行に移す」と述べており、自衛隊の能力がクマの駆除に向かないことを認識している。ただ、後方支援とはいえクマの出没エリアで活動する以上、自衛隊が任務中にクマと遭遇するケースは十分想定される。その場合、自衛隊員はどう対応するのか。

「小銃を持たないので、クマと遭遇した場合は一般の人と同じ対応を取るしかない。クマ撃退スプレーを使うか、伏せてかわすくらいでしょう。自衛隊員といえども、さすがに白兵戦でクマには敵いません」（佐藤氏）

危険なクマに対して自衛隊はほぼ"丸腰"で挑まなければならないということだ。そもそも、日本周辺の安全保障環境が緊張下にあるなか、国防任務にあてるべき自衛隊のリソースをクマの駆除に割くべきなのかという意見も少なくないが、前出・佐藤氏はこう言う。

「これだけ多数のクマが民家近くや市街地に出没する状況では、通常任務の負担にならない程度という条件で、自衛隊が都道府県からの要請によるクマ対策に当たってもいいと私は考えます」

後編記事【《クマ対策に出動しても「撃てない」自衛隊》唯一の可能性は凶暴化＆大量出没した際の"超法規的措置"としての防御出動 「警察官がライフルで駆除」も始動へ】では、自衛隊がクマ対策として出動するにあたってクリアすべき制約について、さらには自衛隊が"撃てない"状況のなか、誰がクマ対策に出られるのか、などについて紹介する。

