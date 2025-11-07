リーグフェーズは折り返し!! 北野ザルツブルクが初勝利、鈴木フライブルクは2位に浮上!! フェイエは29位と苦戦:EL第4節
UEFAヨーロッパリーグ(EL)は6日、リーグフェーズの折り返しとなる第4節を開催した。リーグフェーズは上位8チームがベスト16へストレートイン。9位から24位は16強入りを争うプレーオフに進む。
FW上田綺世とDF渡辺剛がフル出場したフェイエノールトはシュツットガルトに0-2で敗れ、今大会3敗目。29位と苦しんでいる。FW伊東純也の欠場が続くゲンクはブラガとの打ち合いを4-3で制して13位に浮上した。
FW北野颯太が先発出場したザルツブルクはゴー・アヘッド・イーグルスを破って待望の今大会初勝利。フライブルクはMF鈴木唯人がPKを獲得するなど全3得点に絡んでニースを3-1で破り、2位に浮上した。首位は唯一全勝中のミッティランで、MF旗手怜央が得点したセルティックを3-1で下した。セルティックは27位で前半戦を終えた。
1.ミッティラン(12)+8
2.フライブルク(10)+5
3.フェレンツバーロシ(10)+4
4.セルタ(9)+5
5.ブラガ(9)+4
6.アストン・ビラ(9)+4
7.リヨン(9)+3
8ビクトリア・プルゼニ(8)+4
-------------------------------------------
9.ベティス(8)+4
10.PAOKテッサロニキ(7)+3
11.ブラン(7)+3
12.ディナモ・ザグレブ(7)+1
13.ゲンク(7)+1
14.ポルト(7)0
15.フェネルバフチェ(7)0
16.パナシナイコス(6)+1
-------------------------------------------
17.バーゼル(6)+1
18.ローマ(6)+1
19.リール(6)0
20.シュツットガルト(6)0
21.ゴー・アヘッド(6)-1
22.ヤングボーイズ(6)-4
23.ノッティンガム・フォレスト(5)+1
24.ボローニャ(5)0
-------------------------------------------
25.レッドスター(4)-2
25.S・グラーツ(4)-2
27.セルティック(4)-3
28.ザルツブルク(3)-2
29.フェイエノールト(3)-3
30.ルドゴレツ(3)-4
31.ステアウア・ブカレスト(3)-4
32.ユトレヒト(1)-4
33.マルメ(1)-6
34.マッカビ・テルアビブ(1)-7
35.ニース(0)-5
36.レンジャーズ(0)-7
