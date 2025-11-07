　UEFAヨーロッパリーグ(EL)は6日、リーグフェーズの折り返しとなる第4節を開催した。リーグフェーズは上位8チームがベスト16へストレートイン。9位から24位は16強入りを争うプレーオフに進む。

　FW上田綺世とDF渡辺剛がフル出場したフェイエノールトはシュツットガルトに0-2で敗れ、今大会3敗目。29位と苦しんでいる。FW伊東純也の欠場が続くゲンクはブラガとの打ち合いを4-3で制して13位に浮上した。

　FW北野颯太が先発出場したザルツブルクはゴー・アヘッド・イーグルスを破って待望の今大会初勝利。フライブルクはMF鈴木唯人がPKを獲得するなど全3得点に絡んでニースを3-1で破り、2位に浮上した。首位は唯一全勝中のミッティランで、MF旗手怜央が得点したセルティックを3-1で下した。セルティックは27位で前半戦を終えた。

1.ミッティラン(12)+8

2.フライブルク(10)+5

3.フェレンツバーロシ(10)+4

4.セルタ(9)+5

5.ブラガ(9)+4

6.アストン・ビラ(9)+4

7.リヨン(9)+3

8ビクトリア・プルゼニ(8)+4

-------------------------------------------

9.ベティス(8)+4

10.PAOKテッサロニキ(7)+3

11.ブラン(7)+3

12.ディナモ・ザグレブ(7)+1

13.ゲンク(7)+1

14.ポルト(7)0

15.フェネルバフチェ(7)0

16.パナシナイコス(6)+1

-------------------------------------------

17.バーゼル(6)+1

18.ローマ(6)+1

19.リール(6)0

20.シュツットガルト(6)0

21.ゴー・アヘッド(6)-1

22.ヤングボーイズ(6)-4

23.ノッティンガム・フォレスト(5)+1

24.ボローニャ(5)0

-------------------------------------------

25.レッドスター(4)-2

25.S・グラーツ(4)-2

27.セルティック(4)-3

28.ザルツブルク(3)-2

29.フェイエノールト(3)-3

30.ルドゴレツ(3)-4

31.ステアウア・ブカレスト(3)-4

32.ユトレヒト(1)-4

33.マルメ(1)-6

34.マッカビ・テルアビブ(1)-7

35.ニース(0)-5

36.レンジャーズ(0)-7