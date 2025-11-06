福留光帆、流行語大賞候補の「オンカジってなんですか？」令和ロマン・松井ケムリ苦笑
タレントの福留光帆（22歳）が、11月5日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。今年の流行語大賞候補で1つわからない言葉があると話し、令和ロマン・松井ケムリに意味を聞いた。
番組冒頭、福留光帆が「T＆D保険グループ新語・流行語大賞」ノミネート30語が発表されたことに触れ、「30個、発表されたんですけど、なんか1個だけ意味がわからないのがあって。オンカジ？ オンカジってなんですか？」と令和ロマン・松井ケムリに質問する。
ケムリは「わかるだろ！わかるだろ、あと俺も詳しくはねえよ。俺も詳しい方ではないよ、別に」と苦笑。
福留はその後も「楽しかったですか？」「実質、これはケムたんが入っているようなもの」「やっぱ、オンカジに取って欲しいですか？」と令和ロマン・高比良くるまが活動自粛するに至ったきっかけをイジり続けた。
