国際計測が急反発、バランシングマシン販売増で今期は一転最終増益の見通し 国際計測が急反発、バランシングマシン販売増で今期は一転最終増益の見通し

国際計測器<7722.T>が急反発した。同社は５日の取引終了後、２６年３月期の業績・配当予想の上方修正を発表。今期の最終利益予想を７億円から９億５０００万円（前期比１．１％増）に引き上げた。減益予想から一転して増益を計画する形となったほか、配当予想も増額修正しており、買い手掛かりとなった。



売上高予想は従来の見通しから１０億円増額して１４０億円（同６．０％増）に見直した。また、期末配当予想を５円増額して２５円とした。年間配当予想は３５円（前期比５円増配）となる。９月中間期はアジアのタイヤメーカーを中心としてバランシングマシンの売り上げが増加し、業績が想定を上振れして着地する。第３四半期（１０～１２月）以降も、バランシングマシンを中心に製品の売り上げを見込み、業績予想を修正した。



出所：MINKABU PRESS