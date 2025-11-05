日本代表MF藤田譲瑠チマ、驚きのイメチェン！「ふわふわの髪はもうない」と現地

日本代表選手たちがプレーするドイツ1部ブンデスリーガ。

藤田譲瑠チマもこの夏にザンクトパウリへ移籍し、自身初の欧州5大リーグに挑戦している。

23歳の藤田は、卓越したパスセンスとサッカーIQを兼ね備えたMFだ。

2022年に日本代表デビューを果たすと2023年にシント＝トロイデンへ移籍。ベルギーで評価を高めると、ザンクトパウリ史上2位となる350万ユーロ（約6.1億円）の移籍金で引き抜かれた。

その藤田のイメチェンがドイツで話題になっており、『Bild』がこう伝えていた。

「長かった髪がシャープな超短髪に。藤田が新ヘアスタイルで、新しい運？

ボルシアMG戦の惨敗（0-4）が残るなか、ザンクトパウリはトレーニング期間に入った。

そして藤田も新たなスタートを切った。ふわふわの髪はもうない。23歳は火曜朝、シャープな短髪姿でピッチに現れた。

これでクラブの得点力不足は解消されるだろうか。約10時間、どのストライカーもゴールを決めていない」

ザンクトパウリは、2勝1分と好調なシーズンスタートだったが、そこからリーグ戦6連敗中。最近4試合はいずれも得点を奪えていない（カップ戦除く）。

そうしたなか、藤田はモフモフ気味だった髪をバッサリと断髪していた。



クラブ公式SNSでその様子が確認できるが、超短髪というより、ほぼ丸坊主になっている。

ザンクトパウリは9日に鈴木唯人擁するフライブルクと対戦するが、イメチェンした藤田は活躍を見せられるだろうか。