¼Ö¸¡¤â½ÅÎÌÀÇ¤âÉÔÍ×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë ¡È·Ú¡É¤è¤ê¾®¤µ¤¤¥¯¥ë¥Þ¡ª Âç¤­¤Ê¥é¥¸¥³¥ó¥«¡¼¡© ¾®¤µ¤Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¡© ¡ÖICOMA¡×¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡¦¥ß¥Ë¥«¡¼¡Ö¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥É¡×¤È¤Ï¡©

À½ºî¼Ô¤Î¡ÖÌ´¡×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÂæ
¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ä¹©É×¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¡¢Àè¿Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î¶áÆ£¥¹¥ÑÂÀÏº¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¤³¤³¤í¤Ç¥ß¥é¥¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¡ÖICOMA(¥¤¥³¥Þ)¡×¤¬¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡ÖTokyo Future Tour 2035¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¾è¤êÊª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¼ÖÎ¾¤¬Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¥ß¥Ë¥«¡¼¡Ö¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥É¡×¤Ç¤¹¡Ê26Ëç¡Ë
ICOMA¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤Ë»Í³Ñ¤¯ÀÞ¤ê¾ö¤ß¤¬¤Ç¤¤ë(¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥à¤¹¤ë)¸¶ÉÕ¤ÎÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¡Ö¥¿¥¿¥á¥ë¥Ð¥¤¥¯¡×¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¤ÎÀ¸¶ð¿ò¸÷¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÑ·Á¥í¥Ü¥Ã¥È´á¶ñ ¡È¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡É¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÊý¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊICOMA¤Ë¤Ï´ñÈ´¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÀ½ºîÇ®°Õ¤ò»ý¤Ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Ã£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥è¥¿¡Öboost me¡×¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥±¡¼¥¿¡¼¥Ï¥à¤È¥é¥¸¥³¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡¢¸½ºßICOMA¥Á¡¼¥Õ¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ÎË±ÊÂç¶õ¤µ¤ó¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£ ICOMA¤ÎÆþ¼ÒÁ°¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤È1Ç¯¤«¤±¤Æ¡¢¥ß¥Ë¥«¡¼¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥É¡×¤ò¼ñÌ£¤ÎDIY¤Çºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤â¤Á¤ã¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¼ÖÎ¾¤ò¾¦ÉÊ²½¤·¤Æ¡ª ¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¼ñÌ£¤Î¼ÖÎ¾¤ËICOMA¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅêÆþ¤·¤Æ¥Ö¥é¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥ÉÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥É¤Ï¡¢¥Õ¥ì¡¼¥à¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¡¼¥à¤Ê¤É¤òË±Ê¤µ¤ó¤¬Àß·×¡¦À½ºî¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤òÎ®ÍÑ¤·¤ÆÁÈ¤ß¾å¤²¡¢¤½¤Î¸åÆüËÜ°ì¼þ¤ÎÎ¹¤Ø¡£ ¤½¤Î¸å¤â¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤äÉáÃÊ¤ÎÇã¤¤Êª¡¢ICOMA¤Ø¤ÎÄÌ¶Ð¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï4Ëü6600¥¥í°Ê¾å¤òÁö¹Ô¤·¡¢¹â¤¤ÂÑµ×À¤â¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦¤Ç°ìÂæ¤ÎË±Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥Û¥ó¥À¡ÖNSR50¡×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿ÀÄ¤¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼ÅÐÏ¿¡£¥ß¥Ë¥«¡¼¤ÏÁíÇÓµ¤ÎÌ¤¬20ccÄ¶50cc°Ê²¼¡¢¤Þ¤¿¤ÏÄê³Ê½ÐÎÏ0.25kWÄ¶0.6kW°Ê²¼¤Î¸¶Æ°µ¡¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿»°ÎØ°Ê¾å¤Î°ì¿Í¾è¤ê¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ç¡¢Ë¡ÄêºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï60 km¡¿h¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¥ß¥Ë¥«¡¼¤Ç¡¢5Ëü¥¥í¤ËÇ÷¤ëÁö¹Ôµ÷Î¥¤ò»ý¤Ä¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Ë¤·¤Æ¡¢ICOMA¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤è¤ê¾è¤ê¤ä¤¹¤¯»Å¾å¤²¤¿»²¹Í¼ÖÎ¾¤òº£²óÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢¥â¥ó¥¡¼(50cc¤Î¥Ð¥¤¥¯)¤Î¼Ò³°¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È·ÚÎÌ²½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥ã¥¹¥È¥Û¥¤¡¼¥ë¤ËÊÑ¹¹¡£¹¥¤ß¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ10¥¤¥ó¥Á¤È£±£²¥¤¥ó¥Á¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥ä¥ÐÀ½¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁö¹ÔÀÇ½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î¾è¤ê¹ß¤ê¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¡¼¥É¤ò³«ÊÄ¼°¤Ë»ÅÍÍÊÑ¹¹¡£¥Õ¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤è¤ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ë±Ê¤µ¤ó¤Î»ÅÍÍ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥ßÀ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ICOMA¤¬ÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë3D¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î¼ù»é·ÁÀ®¡£
¡¡»ç³°Àþ¤ÇÎô²½¤·¤Ë¤¯¤¤ASA¡Ê¥¢¥¯¥ê¥í¥Ë¥È¥ê¥ë¡¦¥¹¥Á¥ì¥ó¡¦¥¢¥¯¥ê¥ì¡¼¥È¡Ë¼ù»é¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÎ¢Â¦¤òFRP¤ÇÊä¶¯¤·¡¢·ÚÎÌ²½¤È¶¯ÅÙ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥«¥é¡¼¤Ï¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¤¿¤á¡¢Ä¥¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð¼ÖÎ¾¤Î¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤¬²ÄÇ½¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Â¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤ÎICOMA¤Îµ»½Ñ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö´°Á´¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡×
¡¡ICOMA¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¼ê½ç¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢Àè¤º¤Ï¤ª¤â¤Á¤ã¤òºî¤Ã¤ÆÎ©ÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¸¡¾Ú¡£º£²ó¤Ï¼Â¼Ö¤ò´ð¤Ë1¡¿6¥µ¥¤¥º¤Î¥é¥¸¥³¥ó¥â¥Ç¥ë¤òºî¤Ã¤ÆÁö¤é¤»¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥¯¤â¥·¡¼¥È¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤º¤Ï¥Õ¡¼¥É¤ò³«¤±¤Æ¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Î·×´ïÎà¤ò¾å¤²¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò³°¤·¤Æ¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¾®ÊÁ¤ÊË±Ê¤µ¤óÀìÍÑ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¢¤ê²£Éý¤¬¶¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃåºÂ¤¹¤ë¤È¼ÖÎ¾¤È¼«Ê¬¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Û¡¼¥ë¥É´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾è¤ê¹þ¤àºÝ¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ä¥¯¥é¥Ã¥Á¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤¢¤ëÂ¸µ¤òÀè¤ËÆþ¤ì¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢¾¯¡¹¾è¤ê¹ß¤ê¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃåºÂ¤·¤¿¸å¤ÏÁàºî¤·¤ä¤¹¤¤Àß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢·×´ïÎà¤È¥Õ¡¼¥É¤ò²¼¤²¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë°ÌÃÖ¤ò¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò»ÏÆ°¤¹¤ì¤ÐÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
¡¡Áö¤ê½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î¼ê½ç¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¡¢Áö¤ë¤¿¤á¤Îµ·¼°¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¥·¡¼¥È¤«¤é¤Î»ë³¦¤Ï¤È¤Æ¤âÄã¤¯¡¢¤·¤«¤â¥·¥ó¥°¥ë¥·¡¼¥È¤Ç¼ÖÎ¾¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÁà½Ä¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µ¤Ê¬¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤½¤Î¤â¤Î¡£¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤«¤é¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥¤¥ä¤ä¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÆ¯¤¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤â¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó´°Á´¤Ê¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥ÉÈÎÇä¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î´õË¾¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºîÀ½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ICOMA¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤¿EV²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢µ¬ÄêÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥µ¥¤¥º¤ÎÊÑ¹¹¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¤³¤³¤í¤Ç¥ß¥é¥¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò·Ç¤²¤ëICOMA¡£À¤³¦¤Ç¤¿¤Ã¤¿°ìÂæ¤Î¼«Ê¬ÀìÍÑ¤Î¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥É¤Ï¡¢À½ºî¤ò°ÍÍê¤¹¤ë»þ¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯¡ÖÂç¿ÍÈÇ¤Î¾è¤ì¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤Ç¤¹¤Í¡ª