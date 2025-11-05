東京・池袋にあるガールズバーの店長の男と従業員の女が女性従業員に暴行を加えるなどして労働を強制したとして、警視庁に再逮捕されたことがわかりました。

労働基準法違反の疑いで再逮捕されたのは、東京・池袋にあるガールズバーの店長・鈴木麻央耶容疑者（39）と従業員の田野和彩容疑者（21）です。

2人は去年10月ごろから、20代の女性従業員に「お前は接客態度が悪いから稼げない」と言い、頭を叩くなどの暴行を加えたり脅迫したりした上、ガールズバーでの労働を強制した疑いがもたれています。

また、捜査関係者によりますと、女性は鈴木容疑者に「セクシーキャバクラ」と呼ばれる性的な接触ができる店でも働くように指示され、逆らうと殴られるという恐怖心から従っていたということです。

鈴木容疑者らは先月、この女性を店に住まわせカバンにGPS発信機を入れて行動を監視し、売春をさせたとして逮捕されていました。

女性は「身も心もぼろぼろで、店長から逃げるという気力や選択肢は思いつくはずもありませんでした」と話しているということで、警視庁は詳しい状況を調べています。