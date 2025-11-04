最初のニットは「グレーがいい」コーディネートがキレイに整う「色みの力」を検証

ニットはじめは「グレーから」がいい理由

衣替えのスタートは、季節感のない中間色から。知性もけだるさもそなえた、正反対のテイストを行き来できるグレーは「ちょうどいい」をつくるのがうまい色。あたたかい質感が加わることでさらに柔軟性が高まる、これからのグレーを軸に理想のさじ加減を追求。







マニッシュな見た目に色気を残す「ほんのりシアーな薄手ニット」

グレータートルネックニット／チノ（モールド） ブラウンチェックジャケット／マディソンブルー 黒サテンパンツ／LE PHIL（LE PHIL NEWoMan 新宿店） バッグ／PUNTI.（エルディスト ショールーム） インナー、サスペンダー／スタイリスト私物



クラシカルなスタイルに欠かせない細身のタートルネックトップスをニュアンスカラーに更新。スマートな印象を残しつつ、黒や白ほどかしこまりすぎない、淡いグレーは新たな軸色として適任。スリットやバイカラーの部分的なひとクセがポイントに。タートルネックトップスを1枚で着てもメリハリがつく。







あり余るそでと身幅でルーズなワンツーを今らしく

グレーウールニットトップス／RHC（RHC ロンハーマン） ブルーデニムパンツ／HAIKURE（ショールーム ロイト） バブーシュカ／TW パンプス／PELLICO（アマン）



ファーに近い華やかさがあるシャギーニットは、くすんだ色みを選びひかえめな甘さに調整。デニムと合わせた鉄板スタイルを、地味でも派手でもない絶妙な存在感に。バックオープンデザインで、後ろ姿はセンシュアルなムード。あどけなさと大人っぽさを1枚で表現できるから、デニムでくずしてもほどよいあんばいに仕上がる。







