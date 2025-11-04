退職代行モームリの公式Xが2025年11月2日、同社に「まさかのご相談」があったとするエピソードを投稿した。これに、「依頼者に公開の許可取ってるの？」「依頼者が特定できそうな投稿して大丈夫ですか？」といった疑問や批判の声が相次いだ。

モームリを運営するアルバトロスは、「個人情報の特定には至らないと判断しております」としている。

「アマチュアも含めサッカークラブは全国に2万以上」

モームリ公式Xでは、依頼者の退職理由や、退職の意思を伝えた際の企業側の対応といった情報を発信している。10月22日に弁護士法違反容疑で警察が家宅捜索したことを受け、一時更新が止まっていたが、27日に「営業も再開しておりますので、本日より通常通りこのアカウントを運用させていただきます」として、通常更新を再開した。

11月2日にモームリ公式Xは次のようなエピソードを投稿した。

「依頼者『サッカークラブの退職も可能ですか？』 モームリ（...クラブ運営の社員かな？）『雇用形態をお伺いします』依頼者『選手です』」

続けて、「まさかのご相談にモームリ内がざわつきました」と、社内での反応を明かした。

これに、「これ依頼者に公開の許可取ってるの？」「退職代行をビジネスとしてる会社の公式が、依頼者が特定できそうな投稿して大丈夫ですか？？？」「本当かどうか知らんけど依頼内容をSNSでペラペラ漏らすのあり得んて」といった疑問や批判の声が相次いだ。

この投稿は、依頼者の許可を得ているのだろうか。

11月4日にJ-CASTニュースの取材に応じたアルバトロス秘書広報部の担当者は、今回の依頼について、「サッカークラブの選手からは相談のみで依頼には至っておりません」とし、「依頼には至っていないので、個別に許可は取っておりません」と説明。そのうえで、次のように見解を示した。

また、「モームリWEBサイトの個人情報保護方針"個人情報の利用目的"にマーケティング使用の記載があること」もXに投稿した理由として挙げた。

今回以外の投稿の許可は？

なお、今回のようなサッカー選手からの退職相談については、「所属団体との契約関係等がございますので、当社では対応を承っておりません」とした。

今回以外の依頼者の退職理由などの情報の発信については、「個人が特定されない範囲で、当社のサービスで使用させていただく旨を、ヒアリングシート回答時にご承諾いただいた上で対応しております」と説明した。企業については、「許可は取っておりませんが、特定される情報は伏せた上で発信を行っております」としている。

モームリ公式Xは4日、今回のサッカー選手からの相談の投稿に関して、「今件は相談のみで依頼には至っておりません。アマチュアも含めサッカークラブは全国に2万以上あり、退職代行も行なっていないため、個人の特定には至らないと判断しております」と、取材への回答と同様の内容を補足している。