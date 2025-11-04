豆蔵<202A.T>＝物色人気に一時ストップ高。東京市場でも生成ＡＩの新たなコンセプトであるフィジカルＡＩをテーマ視する動きが、中小型株に波及しつつある。１０月上旬にソフトバンクグループ<9984.T>がスイスの重電大手ＡＢＢのロボット事業を約８０００億円で買収することを発表し、ＡＩとロボティクスを融合させた分野の技術開発に本腰を入れる方針を表明した。その際に、孫正義会長兼社長が「次のフロンティアは『フィジカルＡＩ』である」と発言し話題となった経緯がある。そのなか、豆蔵はＡＩロボティクス・エンジニアリングのほか自動運転及び先端カーエレクトロニクス分野を深耕するモビリティ・オートメーションサービスが主戦場であり、このテーマに合致する関連最右翼銘柄として頭角を現している。



ＣＩＪ<4826.T>＝急速人気化でストップ高。生成ＡＩ市場の急拡大が続くなか、「物理環境と直接相互作用しながら業務を遂行するＡＩ技術」であるフィジカルＡＩに対する関心が世界的に高まっている。具体的にはロボティクス分野とＡＩの融合が象徴的で、ソフトバンクグループ<9984.T>などが今後最有力となる戦略領域として注力姿勢を明示している。そうしたなか、同社はＡＩサービスロボット「ＡＹＵＤＡ（アユダ）」が既に社会で活躍の場を広げるなど、業界でも先駆的なポジションにある。今後もソフトのバージョンアップで付加価値の高いサービスに展開する余地があり、ＡＩロボティクス分野の有力銘柄として認識される。足もとの業績も好調で２６年６月期第１四半期（２５年７～９月）決算は営業利益が前年同期比４１％増の６億３１００万円と大幅な伸びを達成しており、通期予想の上振れも期待できる状況となっている。



イチケン<1847.T>＝一気に上げ足を強め新高値。商業施設の建築や改装を主力としており、足もとの業績は会社側の予想を上回って好調に推移している。前週末１０月３１日取引終了後、同社は２６年３月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の５３億５０００万円から６７億円（前期比２％減）に増額修正した。なお、２５年４～９月期は従来予想の２５億５０００万円から３７億円（前年同期比２２％増）と減益予想から一転して大幅増益見通しに変わった。採算重視の受注が奏功したほか、資材価格や労務費の転嫁も進んだことが背景。更に好調な業績を受けて株主還元も強化、今期の年間配当を従来計画比４５円の大幅増額となる１８５円（前期実績は１４０円）とすることも併せて発表、これらがポジティブサプライズとなり株価を押し上げている。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS