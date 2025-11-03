ドジャースのウィル・スミス捕手が２日（日本時間３日）、自身のインスタグラムに新規投稿。第７戦後のグラウンドで撮影された幸せいっぱいの家族写真を公開した。

試合後、妻・カラさんと抱き合い、長女・シャーロットちゃんと戯れていたスミス。米ＦＯＸスポーツの中継でインタビューを受けていた際には、シャーロットちゃんがモニターに映るパパをガン見。その様子がテレビに映し出され、共演者も「ゴッドダディ」とたたえた。

妻、カラさんの投稿を引用する形で３人の家族写真を公開したスミス。昨年のワールドシリーズ前に誕生した次女・レイトンちゃんはまだ１歳になったばかりとあって、お留守番になったとみられる。オフには自らキッチンに立つなど家族を愛するスミス。第７戦では延長十一回に決勝ソロを放ち、チームをワールドシリーズ連覇に導いた。

今季はシーズン終盤に右手にファウルチップを受けて離脱。ポストシーズンでの復帰が危ぶまれた中、懸命の治療でグラウンドに戻ってきた。ワールドシリーズでは全７試合でスタメンマスクをかぶり、第３戦では延長１８回の死闘で必死に投手陣をリードした。影のＭＶＰとも称された正捕手。試合後のグラウンドには幸せな光景が広がっていた。