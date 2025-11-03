日本人が知らぬ間にすでに確定！世界を一変させる「2025年3大ニュース」のヤバすぎる真相

誰も気づいていない「3大ニュース」

未来予測を専門とする経済評論家の鈴木貴博です。

長期的な未来を予測するノウハウのひとつに「経済のルールの変化に気づく技術」があります。より正確に言うと「重大なルールの変化なのかどうかを洞察する技術」と言ったほうがいいかもしれません。

実は私は2025年に、AIについて経済の前提を変えるほどの重要なルール変化が起きたと捉えています。それを今回は記事にしたいと思います。

みなさんに最初にお聞きしたいのですが、今年、2025年にAIについて起きた大きなニュースは何だと感じていますか？

AI業界にどっぷり漬かっている人に訊くと、

「soraの出現だ。ドラえもんのショート動画を自分で作れたときには感動したよ。今は規制でできなくなったけどね」

と、AIの動画生成機能が一般に開放されたことに一番興奮したとおっしゃいます。

より普通の立場のビジネスパーソンに訊ねると、

「ChatGPTでジブリ風のイラストを描けるようになったことかな。こども会のポスターに使わせてもらったよ」

とおっしゃいました。これも自分ではこれまでできると思っていなかったことが簡単に実現するようになったという意味ではインパクトのある変化でしたね。

こういった変化は確かにコンテンツ業界のルールを変える大きな変化です。ただ、その変化が想定の範囲内であることも事実です。

もともと2023年頃に生成AIのブームが始まった当初から、生成AIの「調べる、まとめる、模倣する」といった能力は注目されてきました。当初は文章の模倣から始まって、いずれイラストや動画へと模倣の能力が高まることは予測されていた通りです。

ですからジブリ風のイラストにしても、soraの出現にしても、そろそろ来ると感じていた世界が現実になったわけで、世界経済のルールが大きく変化したわけではありません。

「経済の前提」が変わる

実はルールの変化という視点ではまったく別のニュースが重要です。それはみなさんもご存知である一方で、それほど重視していない次の３つのニュースです。

１．孫正義氏がトランプ大統領にアメリカに78兆円を投資するスターゲート計画を持ち掛けた

２．トランプ関税で石破政権がアメリカに対して80兆円の投資を約束した

３．エヌビディアがオープンAIに15兆円を出資してAIデータセンターの建設を表明した

どれも皆さん、情報としては一度は耳にしたことがあるニュースだと思います。

一方でメディアの報道の様子をみると扱いは一時のニュースであり、話題としては右から左に流れていった感がします。

しかしこの一連のニュース、おそらく5年後、10年後に振り返ってみると「経済の前提が変わる大ニュースだったのだな」と気づくはずです。説明しましょう。

確定した「AIインフラ建設ラッシュ」

まずは一番直近のエヌビディアのニュースから。

15兆円を投じて建設するのは巨大なデータセンターとそれを動かす発電所です。この発電所の規模は800万世帯の電力を賄う規模だと言います。東京都の世帯数が770万世帯ですから、それよりもでかいインフラを建設するのです。

そしてそのデータセンターを動かすGPUの数はというと、ほぼほぼエヌビディアの一年分の出荷量に匹敵するといいます。このニュース、ひとことで言い換えると「これまで誰も投資できなかったほどの巨大なAIプロジェクトだ」ということになります。

そして孫正義の「スターゲート」です。総額は78兆円とエヌビディアの計画の５倍を超えます。やることは同じで、アメリカ国内に小型の原子炉をたくさん設置し、巨大なデータセンターを大量に建設し、アメリカのAIインフラを確立することです。

あまりに大きな金額なので感覚がマヒするかもしれません。ベンチマークのための数字をひとつ紹介します。

日本経済全体での企業の年間投資額が約100兆円です。つまりスターゲートとエヌビディアのふたつの計画は、日本がまるまる行っている経済活動と同じ規模の投資をAIに行うという意思の表明なのです。

それで当初、孫正義氏がこの計画をぶちあげた際には、

「あまりに話がでかすぎる。いったいどうやって資金調達するのか？ まあ蜃気楼のようなものかもしれないな」

と揶揄されたものです。

しかしその想定を打ち破ったのがトランプ大統領です。

投資先はトランプが決める

自動車関税交渉を有利に持っていきたい日本に対して、だったらアメリカに80兆円を投資しろと約束させました。しかも文書化された内容によればその投資先はトランプ大統領が決めることができます。

日本ではそう報道されてはいませんが、この決着直後、海外のメディアでは、

「日本の80兆円はスターゲート計画に投入されるだろう」

とトランプ大統領の意図を読んで報道しました。

実際、トランプ大統領来日でこのうちの約60兆円の投資項目が発表されましたが、投資の大半はAIデータセンター向けの発電所建設などに振り向けられることになりました。

つまりこの３つのニュースが出揃ったことで、アメリカ国内にこれからの数年間で100兆円の新たなAIインフラ建設ラッシュが始まることが確定したのです。

ではその意味するところは何なのでしょうか。そのどこが「重大な経済ルールの変更」になるのでしょうか？

その全貌については、後編記事『日本の“AI属国化”はもう止まらない…！「2025年3大ニュース」で明らかとなる「トランプ関税戦争」、その知られざる真実』でお伝えすることにします。

