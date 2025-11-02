ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えた山本由伸投手がMVP。6回96球を投げ、勝利投手になった翌日、“中0日”での異例の救援登板だったが、ピンチを救う味方の好守備の場面で、ブルージェイズファンからは恨み節が漏れている。

4-4の同点となった9回。スネルが1死一、二塁のピンチを招いたところで山本がマウンドに上がった。死球で満塁とするも、二塁手ロハスが驚異的な守備でバーショの打球を掴んだ。そのまま本塁に送球。三塁ランナーも突っ込む。本塁で受けたスミスの左足が一瞬ホームベースから離れたが、再び着地させアウトとなった。

米国で試合を放送した「FOX」でも注目を浴び、ブルージェイズ側もチャレンジした一連のプレー。ネット上のブルージェイズファンからは「ウィル・スミスの足がベースから離れていた?!?! まさに狂気だ」「ウィル・スミスの足が浮いてたから彼はセーフだ!! ブルージェイズが優勝していたはずだ」「彼はセーフだった。ウィル・スミスの足が宙に浮いていてホームベースを踏んでなかっただろ」などと疑問の声が上がっていた。

米カリフォルニア州地元紙「ロサンゼルス・タイムズ」のジャック・ハリス記者も自身のXで反応。「ウィル・スミスの足が“ほとんど”ホームベースから離れかけたが、リプレー検証後も判定は覆らなかった」と指摘していた。



