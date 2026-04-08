エンゼルス―ブレーブス戦7日（日本時間8日）にロサンゼルスで開催された米大リーグ・エンゼルス―ブレーブス戦で、両軍入り乱れる大乱闘が発生した。4-2とブレーブスのリードで迎えた5回2死一塁の場面。エンゼルスの右打者ソレアに対し、先発ロペスが高めの速球を投げ込んだ。頭部にやや近いボールを捕手が捕れず、一走が二塁へ進塁。その後、ソレアとロペスがエキサイトした。マウンド付近で両者がパンチを繰り出し、球場