Image: Wirestock Creators / Shutterstock 都市部にデータセンターができたら、ヒートアイランド現象のダブルパンチになるってこと？データセンターへの風当たりが強くなっている今日この頃。アメリカでは建設の一時停止措置や地域住民の抗議活動が各地で起こっており、データセンターによる水不足や電気料金の高騰、大気質の悪化が問題視されるようになってきました。データセンターが「ヒ