停戦合意が発表された後、スローガンを連呼するイラン政府支持者＝8日、テヘラン（AP＝共同）【イスタンブール共同】米国とイランの停戦合意が発表された8日、連日の爆撃を受けてきたイランの首都テヘランでは安堵と喜びの声が上がった。一方で、イスラム体制の崩壊を期待してきた住民からは落胆の声も漏れた。イラン国営テレビは8日早朝、テヘラン中心部の広場で国旗を振りながら停戦を祝う市民らの姿を放送。女性アナウンサ