アスタリスクが続急伸、一時１３０円高の１１８８円まで駆け上がる場面があった。同社はバーコードリーダーの開発を手掛け、スマートフォンを使って既存の各種専用端末の機能を代替させるニーズを捉えている。そうしたなか、７日取引終了後にＣｈｒｏｍｅ（クローム）やＳａｆａｒｉ（サファリ）といった標準ブラウザからバーコードリーダー・ＲＦＩＤリ&#12