「不可解な点が目立つ」3月23日から行方不明になっている京都府南丹市の安達結希くん（11）の捜索を巡って大きな動きがあった。警察は4月7日の早朝から結希くんの自宅周辺の道路に規制線を張り、付近の山中で捜索を始めたという。【写真を見る】実は4月2日にも警察は“自宅周辺”を捜索していた…小川氏が目撃した緊迫の瞬間現地を取材した神奈川県警の元刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏はこう語る。「警察による行方不