G1大阪杯はクロワデュノールがV中央競馬のG1・大阪杯は5日、阪神芝2000メートルで行われ、北村友一騎手が騎乗した1番人気のクロワデュノール（牡4、斉藤崇）が制した。2着は武豊騎手のメイショウタバル（牡5、石橋）。勝利騎手を祝福した直後の武豊の言葉が話題となっている。逃げ粘るメイショウタバルをゴール寸前でとらえたクロワデュノール。昨年のダービー馬が鮮やかに復活し、鞍上の北村は歓喜に浸った。JRAはYouTubeチ