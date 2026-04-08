俳優・本田翼が出演する、アルバイト求人サイト「ギガバイト」の新ＣＭ「バイト探しダンス」篇が、８日までに公開された。同ＣＭで本田は、ギガバイトが誇る２００万件という求人数を、オリジナル楽曲に乗せて歌やダンスとともにＰＲ。またメロディーに合わせて居酒屋スタッフ、警備員、配送スタッフなどさまざまなアルバイトに扮（ふん）して、アルバイト探しの楽しさや可能性の広がりを表現した。本田は同サイトのアンバサ