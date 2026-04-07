「“テレビ冬の時代”と言われて久しいですが、4月の改変期特番のさなか、まさか世帯視聴率10％を超えた民放番組がたった1つになってしまうとは……」4月6日に配られた前週の各局の週間視聴率表を見て、そう嘆くのは民放のテレビ局スタッフだ。3月30日月曜日から4月5日日曜日までの「4月1週」の1週間は各局、2026年の「年度視聴率」が始まる節目にあたる。そんななかNHKは平常運転で『ニュース7』は毎日、世帯視聴率10％以上（ビデ