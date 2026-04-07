4月5日放送の『Golden SixTONES』（日本テレビ系）の “異変” が、過剰ともとれる対応として波紋を広げている。「この日、ゲストに菅田将暉さんがゲストで登場。4月17日に公開される綾瀬はるかさんの主演映画『人はなぜラブレターを書くのか』の番宣のための出演でした。番組終了間際、菅田さんが左下のワイプで映画のあらすじを話し、メイン画面には劇中のダイジェスト映像が流れたのですが、綾瀬さんの姿がいっさい映像に映