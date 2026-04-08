【ジュネーブ＝船越翔】米国のバンス副大統領は７日、議会選挙が１２日に行われるハンガリーを訪れ、ビクトル・オルバン首相を支持すると表明した。オルバン氏はロシア寄りの姿勢で知られ、米メディアは「親露国での選挙活動に携わらない米国の慣例に反している」と指摘している。バンス氏は首都ブダペストでの記者会見で、オルバン氏を「欧州で最も影響力のある指導者だ。ハンガリーの利益を守ってきた人物だ」と称賛した。そ