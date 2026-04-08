鎌倉土産で人気の鎌倉五郎本店から、今年も夏限定スイーツが登場♡みずみずしい白桃を使った半月や、香ばしいぴーナッツ、爽やかなレモンサンドなど、季節ならではの味わいが勢ぞろいします。見た目も可愛らしく、手土産や自分へのご褒美にもぴったり。夏の訪れを感じる特別な和スイーツを楽しんでみてください♪ 白桃の爽やか半月♡ 「鎌倉白桃半月」は、白桃クリームをサンドした夏限