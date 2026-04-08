山崎賢人（31）の主演映画「ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」が3月13日の公開から19日間で興収11億円を突破したことが発表された。広瀬すずと山粼賢人も…恋愛ドラマ不調でも若手俳優同士の交際や結婚は歓迎される時代同作は野田サトルの人気コミックを実写化したシリーズ最新作。明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金をめぐるサバイバルを描く。2024年1月に公開された前作も興収29.6億円のヒット作となったが